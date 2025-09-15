اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تبدأ محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة المتهمة هاجر. ا. ع، البالغة من العمر 26 عامًا، في القضية التي هزت الرأي العام بعد اتهامها بقتل زوجها وأبنائه الستة، والمقيدة برقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمسجلة تحت رقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمة، المعروفة باسم "نعمة"، والمحبوسة على ذمة القضية، تواجه اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة "الكلوروفينابير" السامة خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025 بدائرة مركز ديرمواس، كما نسبت إليها النيابة تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبد الفتاح، الزوجة الأولى لزوجها، عبر دس الخبز المسموم لها ولأطفالها.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن "إلحاقًا ببيانيها السابقين بشأن واقعة مقتل 6 أطفال ووالدهم بمركز ديرمواس، فقد تمت إحالة المتهمة –زوجة الأب الثانية– إلى محكمة الجنايات المختصة لارتكابها جريمة قتل المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار بالسم، فضلًا عن شروعها في قتل الزوجة الأولى".

وبحسب التحقيقات وأقوال الشهود، تبيّن أن المتهمة أقدمت على تنفيذ جريمتها كيدًا بالزوجة الأولى، بعد أن أعادها الزوج إلى عصمته، إذ استغلت اعتيادها على إعداد الخبز في منزلها وإرساله إلى الأطفال، فقامت بشراء مبيد حشري سام "الكلوروفينابير" ومزجته بقطعة خبز قدمتها لأحد الأطفال، ليتدهور وضعه الصحي وتتيقن من فاعلية السم، وبعد 4 أيام كررت فعلتها، فأعدت أرغفة خبز ممزوجة بالمادة السامة وأرسلتها إلى المجني عليهم، ما أدى إلى وفاتهم جميعًا باستثناء والدتهم التي امتنعت عن تناوله.

وأكدت تحريات الشرطة صحة الوقائع، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت اثنين من الأطفال خلال عودتهما بالخبز المسموم من منزل المتهمة إلى بيتهم. 

كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمسكن المتهمة، بمشاركة خبراء الطب الشرعي، وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي، وتطابقت نتائج الفحص المعملي مع تقارير الصفة التشريحية التي أوضحت أن الوفاة جاءت نتيجة انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية بسبب تأثير المادة السامة.

واعترفت المتهمة خلال استجوابها بتفاصيل ارتكاب الجريمة، كما أجرت محاكاة تصويرية لواقعة قتل زوجها وأبنائه الستة.

