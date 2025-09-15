قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
عقوبة ترك الصلاة على النبي.. علامة للبخل والشح
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية شمال البلاد
الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون وهدف عسكري في النقب بطائرات مسيّرة
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
رياضة

لا تجديد ولا زيادة في العقود.. سيد عبد الحفيظ يهاجم لاعبي الأهلي

سيد عبد الحفيظ
يمنى عبد الظاهر

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تعادل المارد الأحمر أمام إنبي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: “أول تصريح يجب أن يتم إصداره لا تجديد ولا زيادة في العقود، والعقد الموقع سليم 100% والدنيا تمام”.

أضاف: «أنا النهاردة التركيز كله إن لازم أزقك زق طالما إن أنت عاوز تتزق، وأعرفك يعني أي  ، الأهلي اللي لعب في 85 بالناشئين أمام الزمالك في دور الثمانية، وكسب بشخصيته».

وتابع: «لازم تبقى فاهم يعني أي الأهلي الأول وبعد كده نبدأ نحلل الأمور الفنية».

وأكمل: «واضح إن في مشكلة، والناس اللي داخل النادي المفروض يتحدثوا دون خجل، وأي كان صاحب المشكلة، سواء نجم أو لاعيب».

وأردف: «الأهلي مش بيعلى مع الوقت وديانج عمل ركلة جزاء غريبة جدًا، وهناك لعبة مشابهة حدثت مع تريزيجيه».

وزاد: «الأهلي وحش جدًا، وعاوز أعرف السبب أي وارء هذا الأداء، وإنبي لم يهدد مرمى الشناوي، بل كان الشناوي نفسه هو من خرج لهم دون مبرر واضح، وفي الشوط الثاني، كان إنبي ند بند وكان ممكن يكسب».

واستطرد: «أنا أحب تريزيجيه جدًا، فهو لاعب ذو شخصية مميزة ونظيفة جدًا، لكن كون إن واحد من الناس اللي بتسد الفرقة يبقى مضغوط بشكل كبير، ووصل إلى مرحلة مرهقة من الضغط النفسي».

وأكمل: «اللعيبة لازم تعرف من هو الأهلي الأول ويعني أي تيشيرت الأهلي ويعني أي فوز ويعني أي انتصارات ودوري».

وشدد: «لازم تعرف يعني أي الأهلي اللي عنده الشخصية والروح والصرامة والنخوة، يعني أنك تروح تلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا وأنت بـ 14 لاعب وتأخد البطولة، يعني إنك ميبقاش في دوري أصلا وتأخد دوري أبطال أفريقيا مرتين وراء بعض».

وأتم: «الأهلي في الشوط الثاني أمام إنبي عملت إحصائيات كارثية، وفي حاجه مش مظبوطة، الأهلي مجبش هدف في الـ8 ماتشات إلا وجه فيه هدف، والشوط الثاني كان كارثة».

سيد عبدالحفيظ الأهلي بطولة الدوري المصري إنبي وديانج تريزيجيه

