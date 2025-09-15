لا تجديد ولا زيادة في العقود.. سيد عبد الحفيظ يهاجم لاعبي الأهلي

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تعادل المارد الأحمر أمام إنبي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: “أول تصريح يجب أن يتم إصداره لا تجديد ولا زيادة في العقود، والعقد الموقع سليم 100% والدنيا تمام”.

أضاف: «أنا النهاردة التركيز كله إن لازم أزقك زق طالما إن أنت عاوز تتزق، وأعرفك يعني أي ، الأهلي اللي لعب في 85 بالناشئين أمام الزمالك في دور الثمانية، وكسب بشخصيته».

وتابع: «لازم تبقى فاهم يعني أي الأهلي الأول وبعد كده نبدأ نحلل الأمور الفنية».

وأكمل: «واضح إن في مشكلة، والناس اللي داخل النادي المفروض يتحدثوا دون خجل، وأي كان صاحب المشكلة، سواء نجم أو لاعيب».

وأردف: «الأهلي مش بيعلى مع الوقت وديانج عمل ركلة جزاء غريبة جدًا، وهناك لعبة مشابهة حدثت مع تريزيجيه».

وزاد: «الأهلي وحش جدًا، وعاوز أعرف السبب أي وارء هذا الأداء، وإنبي لم يهدد مرمى الشناوي، بل كان الشناوي نفسه هو من خرج لهم دون مبرر واضح، وفي الشوط الثاني، كان إنبي ند بند وكان ممكن يكسب».

واستطرد: «أنا أحب تريزيجيه جدًا، فهو لاعب ذو شخصية مميزة ونظيفة جدًا، لكن كون إن واحد من الناس اللي بتسد الفرقة يبقى مضغوط بشكل كبير، ووصل إلى مرحلة مرهقة من الضغط النفسي».

وأكمل: «اللعيبة لازم تعرف من هو الأهلي الأول ويعني أي تيشيرت الأهلي ويعني أي فوز ويعني أي انتصارات ودوري».

وشدد: «لازم تعرف يعني أي الأهلي اللي عنده الشخصية والروح والصرامة والنخوة، يعني أنك تروح تلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا وأنت بـ 14 لاعب وتأخد البطولة، يعني إنك ميبقاش في دوري أصلا وتأخد دوري أبطال أفريقيا مرتين وراء بعض».

وأتم: «الأهلي في الشوط الثاني أمام إنبي عملت إحصائيات كارثية، وفي حاجه مش مظبوطة، الأهلي مجبش هدف في الـ8 ماتشات إلا وجه فيه هدف، والشوط الثاني كان كارثة».