إعلامي: الأهلي محتاج مدرب.. في حاجه غلط

وكتب أمير هشام: " الاهلي محتاج مدرب على وجه السرعة .. في حاجة غلط".

وأنهى الأهلى، علاقته التعاقدية مع ريبيرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، ومحمد يوسف، المدير الرياضي، الذي تمت خلاله مناقشة التقارير المقدمة من المدير الرياضي والمدير الفني.

هل يتعاقد الأهلي مع أورس فيشر؟

بحسب التقارير السويسرية المتداولة، هناك مفاوضات جارية بين النادي الأهلي والمدرب السويسري أورس فيشر المدرب السابق لنادي يونيون برلين الألماني.

كما قام مايكل جسبيرنينج، مدرب حراس المرمى السابق في الجهاز الفني لفريق يونيون برلين بمتابعة حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع انستجرام، وهو ما أثار الجدل حول وجود مفاوضات من جانب القلعة الحمراء معه ومع أورس فيشر.

ولم يكتفِ جسبيرنينج بمتابعة حساب الأهلي على انستجرام فقط، بل قام أيضًا بمتابعة حساب خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، والذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع وكيل أعماله، دينو لامبيرتي.

وضم الجهاز المعاون لأورس فيشر في أخر تجاربه مع يونيون برلين، كل من، ماركوس هوفمان، مدربًا مساعدًا، ومايكل جسبيرنينج، مدربًا لحراس المرمى، بجانب سيباستيان بودسيادلي، محللًا للأداء، وهو من عمل مع خوسيه ريبييرو في النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.