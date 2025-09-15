قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
إعلامي: الأهلي محتاج مدرب.. في حاجه غلط

يمنى عبد الظاهر

شارك الاعلامي امير هشام منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


 

وكتب أمير هشام: " الاهلي محتاج مدرب على وجه السرعة .. في حاجة غلط".

وأنهى الأهلى، علاقته التعاقدية مع ريبيرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، ومحمد يوسف، المدير الرياضي، الذي تمت خلاله مناقشة التقارير المقدمة من المدير الرياضي والمدير الفني.

هل يتعاقد الأهلي مع أورس فيشر؟

بحسب التقارير السويسرية المتداولة، هناك مفاوضات جارية بين النادي الأهلي والمدرب السويسري أورس فيشر المدرب السابق لنادي يونيون برلين الألماني.

كما قام مايكل جسبيرنينج، مدرب حراس المرمى السابق في الجهاز الفني لفريق يونيون برلين بمتابعة حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع انستجرام، وهو ما أثار الجدل حول وجود مفاوضات من جانب القلعة الحمراء معه ومع أورس فيشر.

ولم يكتفِ جسبيرنينج بمتابعة حساب الأهلي على انستجرام فقط، بل قام أيضًا بمتابعة حساب خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، والذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع وكيل أعماله، دينو لامبيرتي.

وضم الجهاز المعاون لأورس فيشر في أخر تجاربه مع يونيون برلين، كل من، ماركوس هوفمان، مدربًا مساعدًا، ومايكل جسبيرنينج، مدربًا لحراس المرمى، بجانب سيباستيان بودسيادلي، محللًا للأداء، وهو من عمل مع خوسيه ريبييرو في النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.

امير هشام الاهلي وإنبي بطولة الدوري الممتاز تريزيجيه إصابة زيزو محمد طاهر الشناوي

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

استقرار أسعار الذهب محليا في ختام تعاملات اليوم الأحد

واردات الصاج المجلفن- صورة أرشيفية

رسوم وقائية على واردات الصاج المجلفن والملون لحماية الصناعة المحلية

رئيس غرفة القاهرة التجارية خلال الاحتفالية

أيمن العشري يشارك في احتفالية الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

