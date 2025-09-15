حزب السادات: توقيت قمة الدوحة بالغ الأهمية.. ويجب تطبيق مبدأ "مسافة السكة"

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، والتي تنطلق اليوم الاثنين بمشاركة القادة والزعماء العرب، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، تأتي في توقيت شديد الحساسية وبالغ الأهمية.

وأوضح السادات في بيان له أن انعقاد القمة في هذا الظرف الدقيق يحمل دلالات كبيرة، أبرزها أنه يعكس حجم التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس. وطالب بأن تكون مخرجات القمة معبرة بصدق عن تضامن الشعوب والقيادات العربية مع قطر، مشدداً على ضرورة تفعيل مبدأ "مسافة السكة" الذي أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن القمة يجب أن تكون على مستوى خطورة الحدث، داعياً إلى ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية وتوحيد صفوفها، والعمل على تشكيل جبهة قوية قادرة على مواجهة العدوان والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وجدد السادات إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الدوحة، واصفاً إياه بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، يستوجب تحركاً فورياً لمساءلة مرتكبيه أمام المجتمع الدولي.