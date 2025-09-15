قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب السادات: توقيت قمة الدوحة بالغ الأهمية.. ويجب تطبيق مبدأ "مسافة السكة"

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، والتي تنطلق اليوم الاثنين بمشاركة القادة والزعماء العرب، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، تأتي في توقيت شديد الحساسية وبالغ الأهمية.

وأوضح السادات في بيان له أن انعقاد القمة في هذا الظرف الدقيق يحمل دلالات كبيرة، أبرزها أنه يعكس حجم التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس. وطالب بأن تكون مخرجات القمة معبرة بصدق عن تضامن الشعوب والقيادات العربية مع قطر، مشدداً على ضرورة تفعيل مبدأ "مسافة السكة" الذي أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن القمة يجب أن تكون على مستوى خطورة الحدث، داعياً إلى ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية وتوحيد صفوفها، والعمل على تشكيل جبهة قوية قادرة على مواجهة العدوان والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وجدد السادات إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الدوحة، واصفاً إياه بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، يستوجب تحركاً فورياً لمساءلة مرتكبيه أمام المجتمع الدولي.

القمة العربية الإسلامية الطارئة الدوحة الهجوم الإسرائيلي قطر العدوان الإسرائيلي الغادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

متهم

تجديد حبس المتهم بقتل نجل زوجته في شبين القناطر

ارشيفية

دون إصابات أو خسائر بالأرواح.. إخماد حريق في شقة بالهرم

صورة أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين تريلا بالشرقية

بالصور

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد