أبو شامة: الانفلات الإسرائيلي لا يصح أن نصمت عليه.. وهجوم الدوحة لن يمر مرور الكرام

في ظل تصاعد الترقب الشعبي تجاه نتائج القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، حذر محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، من التهويل والمبالغة في توقعات الشارع العربي بشأن مخرجات القمة، مؤكدًا أن هناك فجوة بين الطموحات الشعبية والقدرات الحقيقية للدول العربية على التنفيذ، مشيرا إلى أن فلسفة الدعوة القطرية لعقد القمة تنبع بالأساس من الرغبة في حشد التضامن العربي والإسلامي مع الدوحة، بعد ما تعرضت له من عدوان إسرائيلي غير مسبوق، يمثل نقطة تحوّل في تاريخ الإقليم، لن تمر مرور الكرام.

وأضاف أبو شامة خلال استضافته بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن النجاح الحقيقي للقمة يكمن في انعقادها، ووصول القادة العرب، والخروج ببيان واضح يدين ما وصفه بالعدوان الغادر على قطر، ويدعم موقفها في هذه اللحظة الحرجة، لافتا إلى أن أي قرارات أخرى – خاصة تلك ذات الطابع السياسي أو الأمني أو الاقتصادي – من غير المتوقع أن تُطرح أو تُعلن بشكل صريح، نظرًا لتداخل المصالح وتباين مواقف الدول المشاركة. وأكد أن القمة ستخرج، على الأرجح، بصيغة توافقية تُراعي تعقيدات المشهد السياسي دون أن تتسبب في تصعيد إضافي.

واعتبر أبو شامة أن ما حدث في الدوحة الأسبوع الماضي أعاد تقييم الكثير من الملفات الإقليمية، وأن جميع الأطراف العربية في حالة دراسة وترقّب لما ستؤول إليه الأمور، معتبرا أن "الانفلات الإسرائيلي" والدعم الأمريكي غير المحدود له يمثلان خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، ويجب مواجهته بشكل جماعي، لكن ضمن إطار حكيم وواقعي، وختم بالتأكيد على أن هذه القمة ليست ساحة لاستعراض شعارات أو اتخاذ قرارات شعبوية، بل محطة تضامن حقيقية مع قطر ورسالة سياسية بأن التعدي على أي دولة عربية لن يُترك دون موقف.