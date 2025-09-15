قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو شامة: الانفلات الإسرائيلي لا يصح أن نصمت عليه.. وهجوم الدوحة لن يمر مرور الكرام



هاجر ابراهيم

في ظل تصاعد الترقب الشعبي تجاه نتائج القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، حذر محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، من التهويل والمبالغة في توقعات الشارع العربي بشأن مخرجات القمة، مؤكدًا أن هناك فجوة بين الطموحات الشعبية والقدرات الحقيقية للدول العربية على التنفيذ، مشيرا إلى أن فلسفة الدعوة القطرية لعقد القمة تنبع بالأساس من الرغبة في حشد التضامن العربي والإسلامي مع الدوحة، بعد ما تعرضت له من عدوان إسرائيلي غير مسبوق، يمثل نقطة تحوّل في تاريخ الإقليم، لن تمر مرور الكرام.

وأضاف أبو شامة خلال استضافته بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن النجاح الحقيقي للقمة يكمن في انعقادها، ووصول القادة العرب، والخروج ببيان واضح يدين ما وصفه بالعدوان الغادر على قطر، ويدعم موقفها في هذه اللحظة الحرجة، لافتا إلى أن أي قرارات أخرى – خاصة تلك ذات الطابع السياسي أو الأمني أو الاقتصادي – من غير المتوقع أن تُطرح أو تُعلن بشكل صريح، نظرًا لتداخل المصالح وتباين مواقف الدول المشاركة. وأكد أن القمة ستخرج، على الأرجح، بصيغة توافقية تُراعي تعقيدات المشهد السياسي دون أن تتسبب في تصعيد إضافي.

واعتبر أبو شامة أن ما حدث في الدوحة الأسبوع الماضي أعاد تقييم الكثير من الملفات الإقليمية، وأن جميع الأطراف العربية في حالة دراسة وترقّب لما ستؤول إليه الأمور، معتبرا أن "الانفلات الإسرائيلي" والدعم الأمريكي غير المحدود له يمثلان خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، ويجب مواجهته بشكل جماعي، لكن ضمن إطار حكيم وواقعي، وختم بالتأكيد على أن هذه القمة ليست ساحة لاستعراض شعارات أو اتخاذ قرارات شعبوية، بل محطة تضامن حقيقية مع قطر ورسالة سياسية بأن التعدي على أي دولة عربية لن يُترك دون موقف.

القمة العربية الإسلامية الدوحة عدوان إسرائيلي قطر الدعم الأمريكي



سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار



انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟



أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي



قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر



سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا



كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي



إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق المنصورة - اجا بالدقهلية



ضبط ربة منزل ألقت رضيعتها فى صندوق قمامة بقنا



الداخلية: ضبط سائق ميني باص يسير عكس الاتجاه في الجيزة



للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية





تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان





أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة





شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟





أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

