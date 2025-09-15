المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات بسوهاج

شهدت محكمة جنايات سوهاج صدور حكم رادع ضد أحد العناصر المتورطة في تجارة المواد المخدرة، حيث قضت بمعاقبة المتهم "ع. أ."، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد ثبوت إدانته بالاتجار في المواد المخدرة والحشيش بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، حينما وردت معلومات سرية إلى وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، أفادت بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على المتعاطين بالمنطقة.

وبناءً على تلك المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف التحريات التي أكدت صحتها، ليتم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته كميات من المواد المخدرة والحشيش المعدة للترويج.

وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليًا بنشاطه الإجرامي في مجال الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي أمرت بحبسه وإحالته لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

وبعد تداول الجلسات وسماع أقوال الشهود والاطلاع على التحريات والمضبوطات، أصدرت المحكمة حكمها المشدد بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، في إطار سعيها لمواجهة ظاهرة تجارة المخدرات وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع.