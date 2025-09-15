تخفيضات 30%.. مستقبل وطن بالإسكندرية يفتتح معرض أهلا مدارس بالمنشية

نظّم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين المحافظة، معرضًا لمستلزمات المدارس، بمنطقة المنشية بخصومات مميزة وصلت إلى 30%، وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وتوفير الاحتياجات الأساسية للطلاب بأسعار مناسبة، وفي إطار مبادرات الحزب لدعم المواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس البديوى السيد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ومحمد أبو هندية عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، ومحمد الجويلى أمين الشباب، وصبري همام أمين قسم المنشية، وإيهاب شحاتة أمين دائرة اللبان، ومحسن حموده أمين قسم العطارين، ولفيف من أعضاء هيئة مكتب قسم اللبان والجمرك والمنشية، وسط اقبال كبير من أهالى الإسكندرية لشراء احتياجاتهم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال المهندس البديوي السيد إن هذه المبادرات تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب، مؤكداً أن هدفها هو دعم الأسر البسيطة والمتوسطة، وتوفير المستلزمات المدرسية بجودة وأسعار مناسبة ترفع العبء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أكد محمد أبوهندية، أن نجاح المعرض يعكس التكامل بين أمانات الحزب المختلفة والعمل الميداني المتواصل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين بشكل مباشر.

وشهد المعرض إقبالاً كبير من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.

يأتى ذلك فى إطار دور الحزب فى رفع المعاناة عن المواطن البسيط ودعم العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد.