أحمد موسي: مؤتمر نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي لم يكن به أمل أو شيء إيجابي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث فى المؤتمر الصحفي الذى جمع بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي لم يكن إيجابيا على الإطلاق، وليس به أى رسالة تعني أن هناك أى أمل.

وأوضح موسى، خلال تغطية خاصة للحدث عبر برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نتنياهو طوال المؤتمر الصحفي يهدد ويتوعد، معقبا: “نتنياهو هو أكبر إرهابي فى التاريخ ومجرم حرب وزعلانين أن فيه واحد قتل منهم في حين أن هناك 65 ألف مواطن فلسطيني استشهدوا ولم يكن هناك كلمة من وزير الخارجية الأمريكي عنهم”.

وتابع: “نتنياهو يهدد أن يقتل مرة أخري ويستمر فى الحرب، وإسرائيل لم تتراجع لحظة واحدة، ولن يكون هناك اى سلام فى المنطقة بوجود نتنياهو، ونتنياهو لا يريد السلام ولن يكون هناك سلام بوجوده".