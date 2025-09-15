أبو الغيط للمجتمع الدولي: كفى صمتا على سلوك إسرائيل التي أشعلت النيران بالمنطقة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجريمة الإسرائيلية بالعدوان على قطر فاقت كل الحدود وتجاوزت كل مبدأ إنساني أو عرف حضاري.

وقال أبو الغيط في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" الأخطر هو اعتبار إسرائيل أن ما فعلته مبرر ويتصور إنه بإمكانه الانزلاق لمستويات غير مسبوقة من الهمجية ".



وتابع أبو الغيط :" الهجوم على الأمنين والوسطاء ليس من الشجاعة او الشرف في شيء بل هو خسة وجبن أما التباهي به يعكس مستويا من السقوط الأخلاقي ".



وأكمل أبو الغيط :" القمة العربية الإسلامية الطارئة تتضامن مع قطر وتحمل القمة رسالة للمجتمع الدولي تقول كفى صمتا على سلوك إسرائيل الدولة المارقة التي أشعلت النيران في المنطقة ".

ولفت أبو الغيط :" السكوت عن الإجرام في الحقيقة جريمة والصمت عن خرق القانون يقوض النظام الدولي بأكمله ".



وتابع أبو الغيط :" إسرائيل تشعل النيران في المنطقة وكأن العامل عاد لعصور البربرية والظلام .