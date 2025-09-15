تأجيل محاكمة يحيي موسي و24 متهما في تنظيم الحراك الثوري المسلح

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة القيادي يحيي موسي و24 متهم آخرين لإنضمامهم لتنظيم " الحراك الثوري المسلح " لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والجيش في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية.. لجلسة 12 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان بتنظيم " الحراك الثوري المسلح " لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والجيش وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.