رئيس جيبوتي: كرامة الأمة العربية غير قابلة للتجزئة وسيادتنا ليست موضوعا للنقاش

أكد إسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي، أن العدوان الإسرائيلي الغادر على قطر ليس مجرد استهداف لمدينة لكنه اعتداء على كل عربي ومسلم .

وقال إسماعيل عمر جيلي في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" قصف إسرائيل للدوحة التي كانت منارة للسلام ليس حادثا عابرا لكنه صفعة مدوية في وجه الصمت الدولي ".

وتابع جيلي :" من يقصف عاصمة عربية آمنة فإنه يتحدى الأمة العربية بأكملها ".

وأكمل:" جيبوتي تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطر وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم ".

وتابع :" نطالب بتحقيق دولي عادل يكشف الحقيقة ويحمل الاحتلال الإسرائبي المسؤولية وندعو لتحرك عربي وإسلامي فوري يتجاوز حدود الإدانة إلى دوائر القرار المؤثر ".

وأضاف : "آن الاوان لتحرك الامة العربية كجسد واحد وكرامتنا ليست قابلة للتجزئة وسيادتنا ليست موضوعا للنقاش وعلينا ان نترجم تضامننا لأفعال ملموسة ".