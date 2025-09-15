قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باكستان تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
توك شو

ماليزيا: ندين بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية على سماء الدوحة

قطر
قطر
عادل نصار

أكد أنور ابراهيم رئيس وزراء ماليزيا، إدانة بلاده بأشد العبارات الهجمات الجوية الإسرائيلية على سماح الدوحة، وهذا الهجوم استفزاز غير مبرر.


وأضاف أنور ابراهيم رئيس وزراء ماليزيا، أن هذا الهجوم الإسرائيلي متعمد وغزة تتعرض للتحطيم أمام أعيننا، متابعا أن الشعب الفلسطيني يعاني معاناة غير مسبوقة، والافلات من القانون الدولي الذي تفعله اسرائيل يبين لنا استهداف للقانون الدولي.


وتابع أنور ابراهيم رئيس وزراء ماليزيا، أن لابد ان نسعف الضعفاء والجوعة في غزة، ولابد من اتخاذ عقوبات شديدة وانخراط دبلوماسي وتوقف العلاقات الدبلوماسية.
 

ماليزيا الفلسطيني غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

