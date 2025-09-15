ماليزيا: ندين بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية على سماء الدوحة

أكد أنور ابراهيم رئيس وزراء ماليزيا، إدانة بلاده بأشد العبارات الهجمات الجوية الإسرائيلية على سماح الدوحة، وهذا الهجوم استفزاز غير مبرر.



وأضاف أنور ابراهيم رئيس وزراء ماليزيا، أن هذا الهجوم الإسرائيلي متعمد وغزة تتعرض للتحطيم أمام أعيننا، متابعا أن الشعب الفلسطيني يعاني معاناة غير مسبوقة، والافلات من القانون الدولي الذي تفعله اسرائيل يبين لنا استهداف للقانون الدولي.



وتابع أنور ابراهيم رئيس وزراء ماليزيا، أن لابد ان نسعف الضعفاء والجوعة في غزة، ولابد من اتخاذ عقوبات شديدة وانخراط دبلوماسي وتوقف العلاقات الدبلوماسية.

