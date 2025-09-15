قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باكستان تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نزوح جماعي في غزة وسط تحذيرات من تصعيد قادم| ومحلل يكشف خبايا المشهد

ياسمين القصاص

في مشهد يتكرر بألم لا يفارق الأراضي الفلسطينية، يعيش قطاع غزة واحدة من أكثر فصوله دموية ودمارا، وقصف متواصل، نزوح جماعي غير مسبوق، ومدينة تنهار مبانيها وتاريخها تحت نيران كثيفة لا تميز بين مدني وعسكري. 

والوضع الإنساني بات أكثر تعقيدا، والتطورات السياسية تنذر بمزيد من التصعيد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الوضع في قطاع غزة يمكن وصفه بـ"الانفجار الكامل"، حيث بلغت درجة السخونة فيه مستويات غير مسبوقة، خاصة مع تزايد موجات النزوح الجماعي التي تجاوزت كل التقديرات، حتى من قبل المراقبين الأكثر دراية بالوضع الميداني.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تواصل القوات الإسرائيلية قصفها المكثف والممنهج للأبراج السكنية، في محاولة واضحة لمحو معالم المدينة بالكامل وتحويلها إلى كومة من الركام، مشهد يعيد إلى الأذهان ما جرى سابقا في مناطق مثل رفح.

وأشار الرقب، إلى أن في ظل هذه الأحداث، جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، تسبقها تصريحات تحمل دلالات خطيرة، أبرزها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يقود إلى تصعيد إسرائيلي أعنف. 

وتابع: "الادعاء بعدم إنصات إسرائيل للولايات المتحدة هو "محض كذب"، مؤكدا أن دولة الاحتلال لا تتحرك إلا بتوجيه أمريكي، وكل العمليات، بما في ذلك القصف الأخير الذي طال مناطق في قطر، تمت بضوء أخضر أمريكي واضح".

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

محمود الخطيب

ميدو: حسام غالي قال الحقيقة .. وأتفق مع عدم ترشح الخطيب

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

الكويت

صدمة للوافدين.. الكويت تحصر التراخيص الحرة بأيدي مواطنيها فقط

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

أرشيفية

رئيس وزراء العراق: الاعتداء على قطر تهديد للأمن الجماعي ويقوض فرص السلام

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

