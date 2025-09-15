وزير خارجية أذربيجان: يجب حل الدولتين.. وغزة جزء من الدولة الفلسطينية

أكد جيهون بيراموف وزير خارجية أذربيجان، أن العدوان الإسرائيلي على قطر غاشم ، وقطر بذلت جهودا كثيرة للوساطة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة .



وقال جيهون بيراموف في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" يجب وضع حد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة ".



وأضاف جيهون بيراموف:" يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وخفض التصعيد الإسرائيلي ".



وتابع جيهون بيراموف:" علينا ان نعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وأذربيجان تلتزم بمواقفها لدعم الشعب الفلسطيني ".

وأكمل جيهون بيراموف:" يجب حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وغزة جزء من الدولة الفلسطينية ويجب احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني الذي يستحق العيش في سلامة وكرامة ".