نجلاء بدر: الفيلر دمر بشرتي .. والجراحة كانت الحل الوحيد

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن سبب خضوعها لعملية تجميلية في الوجه، موضحة أنها اضطرت لذلك بعد الأضرار التي لحقت ببشرتها نتيجة إزالة الفيلر.



قالت نجلاء، خلال لقائها في برنامج «عرب وود»: «الموضوع بالنسبة لي ماكانش فني ولا له علاقة بالشغل، هو قرار نفسي بحت.. أنا ضريت نفسي أوقات بحقن الفيلر، وده أثر على بشرتي بشكل كبير، ولما حاولت أتعالج ماكانش فيه حل غير الجراحة. القرار أخدته لنفسي، مش عشان شغلي ولا عشان جوزي، لأنه راضي بيا في كل الأحوال».



تمكن مسلسل أزمة ثقة من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة watch it.

واحتل مسلسل" أزمة ثقة" المركز الثاني من أصل 10 مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط الأبطال في جريمة قتل تكشف عن الكثير من الأسرار.