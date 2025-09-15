7 طرق صديقة للبيئة للتخلص من النباتات الغازية في حديقتك

تشكل النباتات الغازية تهديدًا كبيرًا لأي حديقة. فهي تقضي على النباتات المعمرة وتنتشر بسرعة، ما يجعل السيطرة عليها أمرًا صعبًا، خصوصًا مع النباتات الكبيرة والمستقرة، ومع ذلك، هناك طرق صديقة للبيئة لإزالتها دون اللجوء إلى المبيدات الكيميائية الضارة.

1- سحبها من الجذور (Pull Them Up)

تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعًا وفعالية. ارتد قفازات قوية، واستخدم يديك لسحب كل نبات من الأرض، مع الحرص على إزالة الجذور بالكامل.

بعض النباتات تنكسر عند السحب، تاركة الجذور في الأرض، ما يسمح لها بالنمو مجددًا. اسحب برفق وببطء لضمان إزالة الجذور.

نباتات مثل “شجرة الجنة” (Tree of Heaven) تحتاج عناية خاصة؛ لأن السحب قد يحفز نموًا أكثر قوة.

كرر السحب بشكل منتظم، لا تنتظر أكثر من أسبوعين، فالأعشاب الضارة تنمو بسرعة.

2 – خنق النباتات الغازية بالكرتون (Snuff Them Out)

طريقة بسيطة وفعّالة للنباتات المنتشرة في مساحات واسعة



استخدم كرتونًا خالٍ من الشريط أو البلاستيك لتغطية النباتات.

ضع الكرتون على كامل المنطقة مع ثقل الحواف بالحجارة أو الطوب.

بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع، تموت النباتات تحت الكرتون، ويمكنك بعد ذلك إزالة الكرتون أو الزراعة فوقه مباشرة باستخدام طبقة من الكومبوست.



3- occultation أو التغطية الحرارية

تعتمد هذه الطريقة على أغطية غير شفافة تمنع وصول الضوء والهواء، وتزيد حرارة النباتات لقتلها

قطع النباتات الطويلة قبل وضع الغطاء.

استخدم أغطية قوية مقاومة للتمزق، ووزن الحواف بالحجارة أو الطوب.

اترك الغطاء لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى تذبل النباتات وتموت جذورها.

ضع بعد ذلك طبقة من الكومبوست أو المخلفات العضوية للزراعة الجديدة.

4- التسخين الشمسي (Solarization)

تشبه الطريقة السابقة، لكنها تستخدم أغطية شفافة لتمرير ضوء الشمس وتسخين النباتات:

ضع الغطاء الشفاف على كامل الموقع بعد تقطيع النباتات البارزة.





ثبت الأركان بالحجارة أو الطوب، واتركه ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مع مراقبة الأيام الممطرة أو الغائمة.

عند موت النباتات (تلاحظونها بلون بني مقرمش)، أزل الغطاء وضع طبقة من التربة أو الكومبوست للزراعة الجديدة.

استخدم أغطية قديمة أو معاد تدويرها لتقليل استهلاك البلاستيك.

5- قص رؤوس البذور (Snip Seed Heads)



تعد هذه الطريقة فعّالة لمنع انتشار البذور:

العديد من الأعشاب القصيرة العمر، مثل Nipplewort وForget-me-nots، تنتج بذورًا كثيرة تساعدها على الانتشار.

قم بقص الأزهار ورؤوس البذور قبل تساقطها.

تخلص من البذور بعيدًا عن الحديقة، ويفضل حرقها أو دفنها بعمق، مع مراعاة أن بعض الأعشاب تتحمل الكومبوست الساخن.

هذه الطريقة تمنع الانتشار لكنها لا تقتل النباتات المعمرة.

6 – تقطيع النباتات المتسلقة والشائكة (Chop Them Down)

بعض النباتات الغازية مثل توت الهيمالايا تحتوي على سيقان شائكة وصعبة التعامل:



كرر التقطيع بانتظام، حيث أن كل نمو جديد يحتاج إلى قطع قبل أن ينضج.

يمكن استخدام جزازات العشب للنباتات الطرية، ولكن للسيقان الخشبية استخدم الأدوات اليدوية مثل الفأس أو المنشار.

تجنب استخدام المبيدات الكيميائية، لأنها تضر التربة والكائنات الحية الدقيقة.



7 – تغطية التربة والنباتات (Cover the Soil)

التربة العارية تعتبر بيئة مثالية للنباتات الغازية



غط الأرض بالمهاد، الأوراق، القش، رقائق الخشب، أو الكومبوست العضوي.

يساهم هذا في منع نمو الأعشاب الضارة، وتحسين خصوبة التربة على المدى الطويل.



زراعة النباتات المحلية بجانب المهاد توفر حماية إضافية، تغذي التربة وتدعم النظام البيئي















