قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه الشكر لفرنسا وبريطانيا وكندا لاعتزامها الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

7 طرق صديقة للبيئة للتخلص من النباتات الغازية في حديقتك

النباتات
النباتات
حنان توفيق

تشكل النباتات الغازية تهديدًا كبيرًا لأي حديقة. فهي تقضي على النباتات المعمرة وتنتشر بسرعة، ما يجعل السيطرة عليها أمرًا صعبًا، خصوصًا مع النباتات الكبيرة والمستقرة، ومع ذلك، هناك طرق صديقة للبيئة لإزالتها دون اللجوء إلى المبيدات الكيميائية الضارة.

1- سحبها من الجذور (Pull Them Up)

تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعًا وفعالية. ارتد قفازات قوية، واستخدم يديك لسحب كل نبات من الأرض، مع الحرص على إزالة الجذور بالكامل.

بعض النباتات تنكسر عند السحب، تاركة الجذور في الأرض، ما يسمح لها بالنمو مجددًا. اسحب برفق وببطء لضمان إزالة الجذور.

نباتات مثل “شجرة الجنة” (Tree of Heaven) تحتاج عناية خاصة؛ لأن السحب قد يحفز نموًا أكثر قوة.

 كرر السحب بشكل منتظم، لا تنتظر أكثر من أسبوعين، فالأعشاب الضارة تنمو بسرعة.

2 – خنق النباتات الغازية بالكرتون (Snuff Them Out)

طريقة بسيطة وفعّالة للنباتات المنتشرة في مساحات واسعة
 

استخدم كرتونًا خالٍ من الشريط أو البلاستيك لتغطية النباتات.

ضع الكرتون على كامل المنطقة مع ثقل الحواف بالحجارة أو الطوب.

بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع، تموت النباتات تحت الكرتون، ويمكنك بعد ذلك إزالة الكرتون أو الزراعة فوقه مباشرة باستخدام طبقة من الكومبوست.
 

3- occultation أو التغطية الحرارية

تعتمد هذه الطريقة على أغطية غير شفافة تمنع وصول الضوء والهواء، وتزيد حرارة النباتات لقتلها

قطع النباتات الطويلة قبل وضع الغطاء.

استخدم أغطية قوية مقاومة للتمزق، ووزن الحواف بالحجارة أو الطوب.

اترك الغطاء لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى تذبل النباتات وتموت جذورها.

ضع بعد ذلك طبقة من الكومبوست أو المخلفات العضوية للزراعة الجديدة.

4- التسخين الشمسي (Solarization)

تشبه الطريقة السابقة، لكنها تستخدم أغطية شفافة لتمرير ضوء الشمس وتسخين النباتات:

ضع الغطاء الشفاف على كامل الموقع بعد تقطيع النباتات البارزة.


 

ثبت الأركان بالحجارة أو الطوب، واتركه ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مع مراقبة الأيام الممطرة أو الغائمة.

عند موت النباتات (تلاحظونها بلون بني مقرمش)، أزل الغطاء وضع طبقة من التربة أو الكومبوست للزراعة الجديدة.

استخدم أغطية قديمة أو معاد تدويرها لتقليل استهلاك البلاستيك.

5- قص رؤوس البذور (Snip Seed Heads)
 

تعد هذه الطريقة فعّالة لمنع انتشار البذور:

العديد من الأعشاب القصيرة العمر، مثل Nipplewort وForget-me-nots، تنتج بذورًا كثيرة تساعدها على الانتشار.

قم بقص الأزهار ورؤوس البذور قبل تساقطها.

تخلص من البذور بعيدًا عن الحديقة، ويفضل حرقها أو دفنها بعمق، مع مراعاة أن بعض الأعشاب تتحمل الكومبوست الساخن.

هذه الطريقة تمنع الانتشار لكنها لا تقتل النباتات المعمرة.

6 – تقطيع النباتات المتسلقة والشائكة (Chop Them Down)

بعض النباتات الغازية مثل توت الهيمالايا تحتوي على سيقان شائكة وصعبة التعامل:
 

كرر التقطيع بانتظام، حيث أن كل نمو جديد يحتاج إلى قطع قبل أن ينضج.

يمكن استخدام جزازات العشب للنباتات الطرية، ولكن للسيقان الخشبية استخدم الأدوات اليدوية مثل الفأس أو المنشار.

تجنب استخدام المبيدات الكيميائية، لأنها تضر التربة والكائنات الحية الدقيقة.
 

7 – تغطية التربة والنباتات (Cover the Soil)

التربة العارية تعتبر بيئة مثالية للنباتات الغازية
 

غط الأرض بالمهاد، الأوراق، القش، رقائق الخشب، أو الكومبوست العضوي.

يساهم هذا في منع نمو الأعشاب الضارة، وتحسين خصوبة التربة على المدى الطويل.


زراعة النباتات المحلية بجانب المهاد توفر حماية إضافية، تغذي التربة وتدعم النظام البيئي


 


 


 


 

النباتات الغازية النباتات الكبيرة والمستقرة إزالة الجذور بالكامل النباتات شجرة الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

نيسان باترول نيسمو 2026

أسعار ومواصفات نيسان باترول 2026 في السعودية

بالصور

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

المزيد