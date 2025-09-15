محافظ دمياط يتسلم درع الاتحاد المصري للمصارعة بعد نجاح البطولة الشاطئية



تسلم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، درع الاتحاد المصرى للمصارعة وخطاب شكر مقدم من الكابتن سعيد عبد المقصود رئيس الاتحاد وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة لدعم القطاع الرياضي ونجاح بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية التى استضافها مركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة، و الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة ، و الكابتن طلال الجمل رئيس مجلس إدارة منطقة دمياط للمصارعة.

حيث استهل " المحافظ " اللقاء بتهنئة مديرية الشباب والرياضة و منطقة دمياط للمصارعة ، لنجاح بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية ،وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن هناك تعاون وثيق بين محافظة دمياط ووزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وذلك للنهوض بالقطاع الرياضي ، و إقامة بطولات رياضية فردية وجماعية على أرض دمياط باعتبار ذلك من أهم الجوانب التى تساهم فى الترويج للمحافظة وبالأخص على الصعيد السياحى .

و أضاف " المحافظ " أنه يتم متابعة كافة الخطوات بهذا القطاع بشكل دورى لتذليل اى عقبات ، لتحقيق طفرة بالمنظومة الرياضية ، لافتًا إلى أن النسخة الثانية من مهرجان دمياط سيشهد انطلاق فاعليات رياضية متنوعة، والذى يعكس الإيمان بأهمية الرياضة فى الترويج للمحافظة، علاوة على ما تمثله من أهمية عميقة لها أثر بالغ على الشباب والنشء