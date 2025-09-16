لوقف الإبادة في غزة.. عشرات الأطباء ينظمون وقفة تضامنية وسط بيروت

نظم عشرات الأطباء وقفة تضامنية في "ساحة الشهداء" وسط العاصمة اللبنانية بيروت، لحث قادة العالم على وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء "صفا".

ودعت للوقفة، الاثنين، منظمة "أطباء بلا حدود"، بالتعاون مع "مؤسسة عامل الدولية"، و"جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات تحمل شعار الحملة الدولية التي أطلقتها "أطباء بلا حدود"، بعنوان: "لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة – قادة العالم يستطيعون".

وحثت الوقفة التضامنية على التحرك العاجل لوقف الحرب على غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات وتوفير الحماية للفرق الطبية العاملة في القطاع.

واعتبرت "أطباء بلا حدود" في بيان، أن الوقفة تهدف لحثّ قادة العالم، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الشهر الجاري، على "وقف الإبادة الجماعية في غزة، وللتعبير عن التضامن مع الفرق الطبية والصحية العاملة تحت النار".

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن "الأسبوع رفيع المستوى" خلال الفترة الممتدة بين 23 و30 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور كامل مهنا، رئيس مؤسسة عامل الدولية، في كلمة: "ما يجري في غزة ليس كارثة إنسانية فقط، بل إبادة جماعية تُرتكب بحق المدنيين".

وأضاف أن "صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولاً، والوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية وفورية".

واتهم المشاركون بالوقفة "إسرائيل" بفرض "حصار خانق" يحرم فلسطينيي غزة من الغذاء والماء والدواء والوقود، مبينين أن المجاعة أصبحت واقعًا ملموسًا في بعض مناطق القطاع.

كما انتقد البيان ما وصفه بـ"تواطؤ بعض الحكومات" عبر دعم "إسرائيل" سياسيًا أو عسكريًا، مطالبين المجتمع الدولي باستخدام كافة الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية من أجل وقف العمليات العسكرية.

وقدّمت الدكتورة عايدة حسونة، طبيبة في منظمة "أطباء بلا حدود"، شهادة عن ظروف عمل زملائها في غزة، تؤكد أن "12 من العاملين في المنظمة قُتلوا".

ولفتت إلى أن الطبيب محمد عبيد لا يزال معتقلاً لدى السلطات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2024.

وشددت: "زملاؤنا يعملون وسط القصف والدمار، رغم النقص الحاد في المعدات الطبية والأدوية، ويواجهون يوميًا مشاهد مؤلمة من إصابات وجروح خطيرة، وسط صعوبات متزايدة في تقديم العلاج".

وذكرت حسونة أن مستشفيات كبرى في غزة "تعمل بأقل من طاقتها"، وأن بعض العيادات تضطر لإغلاق أبوابها مبكرًا بسبب نقص المستلزمات.

وأكدت أن "ما يحتاجه الفلسطينيون بالقطاع الآن ليس بمتناول الأطباء، بل هو مسؤولية المجتمع الدولي".

وفي ختام الوقفة، دعا المشاركون إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة، ورفع الحصار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف الهجمات على المرافق الطبية والطواقم الصحية.

وشددوا على وجوب تأمين الإجلاء الطبي للمرضى ووقف عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء الاحتلال وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.