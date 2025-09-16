قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: “اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"
صالح: زيزو لم يقدم مستواه المعهود مع الأهلي..وتريزيجيه يتعرض لضغوطات
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال
هل من صلى على النبي 1000 مرة لا يموت حتى يبشر بالجنة ؟
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025
ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
أخبار العالم

لوقف الإبادة في غزة.. عشرات الأطباء ينظمون وقفة تضامنية وسط بيروت

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نظم عشرات الأطباء وقفة تضامنية في "ساحة الشهداء" وسط العاصمة اللبنانية بيروت، لحث قادة العالم على وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء "صفا".

ودعت للوقفة، الاثنين، منظمة "أطباء بلا حدود"، بالتعاون مع "مؤسسة عامل الدولية"، و"جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات تحمل شعار الحملة الدولية التي أطلقتها "أطباء بلا حدود"، بعنوان: "لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة – قادة العالم يستطيعون".

وحثت الوقفة التضامنية على التحرك العاجل لوقف الحرب على غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات وتوفير الحماية للفرق الطبية العاملة في القطاع.

واعتبرت "أطباء بلا حدود" في بيان، أن الوقفة تهدف لحثّ قادة العالم، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الشهر الجاري، على "وقف الإبادة الجماعية في غزة، وللتعبير عن التضامن مع الفرق الطبية والصحية العاملة تحت النار".

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن "الأسبوع رفيع المستوى" خلال الفترة الممتدة بين 23 و30 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور كامل مهنا، رئيس مؤسسة عامل الدولية، في كلمة: "ما يجري في غزة ليس كارثة إنسانية فقط، بل إبادة جماعية تُرتكب بحق المدنيين".

وأضاف أن "صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولاً، والوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية وفورية".

واتهم المشاركون بالوقفة "إسرائيل" بفرض "حصار خانق" يحرم فلسطينيي غزة من الغذاء والماء والدواء والوقود، مبينين أن المجاعة أصبحت واقعًا ملموسًا في بعض مناطق القطاع.

كما انتقد البيان ما وصفه بـ"تواطؤ بعض الحكومات" عبر دعم "إسرائيل" سياسيًا أو عسكريًا، مطالبين المجتمع الدولي باستخدام كافة الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية من أجل وقف العمليات العسكرية.

وقدّمت الدكتورة عايدة حسونة، طبيبة في منظمة "أطباء بلا حدود"، شهادة عن ظروف عمل زملائها في غزة، تؤكد أن "12 من العاملين في المنظمة قُتلوا".

ولفتت إلى أن الطبيب محمد عبيد لا يزال معتقلاً لدى السلطات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2024.

وشددت: "زملاؤنا يعملون وسط القصف والدمار، رغم النقص الحاد في المعدات الطبية والأدوية، ويواجهون يوميًا مشاهد مؤلمة من إصابات وجروح خطيرة، وسط صعوبات متزايدة في تقديم العلاج".

وذكرت حسونة أن مستشفيات كبرى في غزة "تعمل بأقل من طاقتها"، وأن بعض العيادات تضطر لإغلاق أبوابها مبكرًا بسبب نقص المستلزمات.

وأكدت أن "ما يحتاجه الفلسطينيون بالقطاع الآن ليس بمتناول الأطباء، بل هو مسؤولية المجتمع الدولي".

وفي ختام الوقفة، دعا المشاركون إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة، ورفع الحصار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف الهجمات على المرافق الطبية والطواقم الصحية.

وشددوا على وجوب تأمين الإجلاء الطبي للمرضى ووقف عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء الاحتلال وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقفة تضامنية الأطباء الإبادة الجماعية إسرائيل أطباء بلا حدود

