الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لقرار الفدرالي الأمريكي

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم البنوك وشركات التأمين الحساسة لتغيرات معدلات الفائدة، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار مرتقب بشأن السياسة النقدية من الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر «ستوكس600» الأوروبي العام بنسبة 0.2% إلى 555.59 نقطة، متأثراً بانخفاض أسهم البنوك وشركات التأمين بنحو 1% لكل منهما.

وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 23,635.91 نقطة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي 40 بنسبة 0.3% إلى 7870.61 نقطة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% ليصل إلى 9253.36 نقطة.

ويبدأ الفدرالي الأميركي اجتماعه للسياسة النقدية المقرر على مدى يومين في وقت لاحق اليوم، فيما تسعّر الأسواق قراراً محتملاً بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، قد يكون أول تحول تيسيري هذا العام بعد بيانات حديثة أظهرت تباطؤ سوق العمل الأميركي.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «شيندلر» السويسرية للمصاعد بنسبة 1.7% بعد أن باع مستثمر حصة من أسهمها عبر عملية بناء سجل أوامر مسرّعة بسعر يقل بنحو 8.4% عن سعر إغلاق السهم في الجلسة السابقة.

كما خسر سهم «لوريال» الفرنسية لمستحضرات التجميل 2% بعد أن خفّضت شركة «جيفريز» تصنيفها للسهم من «احتفاظ» إلى «أداء دون السوق».

في المقابل، صعد سهم «فيراري» الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة بنسبة 2.6% بعدما بدأت شركة «بيرنبرغ» تغطيته بتوصية «شراء»، مشيدةً بقوة علامتها التجارية وأسعارها المرتفعة وقدرتها المستدامة على تحقيق عوائد رأسمالية قوية.