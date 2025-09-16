قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحريق هائل بمجمع صناعي للغزل والنسيج بقرية الراهبين بسمنود
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
مدبولي: زيادة في معدل نمو احتياطي النقد الأجنبي
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لقرار الفدرالي الأمريكي

أسهم أوروبية
أسهم أوروبية
ولاء عبد الكريم

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم البنوك وشركات التأمين الحساسة لتغيرات معدلات الفائدة، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار مرتقب بشأن السياسة النقدية من الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء. 

وتراجع مؤشر «ستوكس600» الأوروبي العام بنسبة 0.2% إلى 555.59 نقطة، متأثراً بانخفاض أسهم البنوك وشركات التأمين بنحو 1% لكل منهما.

وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 23,635.91 نقطة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي 40 بنسبة 0.3% إلى 7870.61 نقطة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% ليصل إلى 9253.36 نقطة.

ويبدأ الفدرالي الأميركي اجتماعه للسياسة النقدية المقرر على مدى يومين في وقت لاحق اليوم، فيما تسعّر الأسواق قراراً محتملاً بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، قد يكون أول تحول تيسيري هذا العام بعد بيانات حديثة أظهرت تباطؤ سوق العمل الأميركي.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «شيندلر» السويسرية للمصاعد بنسبة 1.7% بعد أن باع مستثمر حصة من أسهمها عبر عملية بناء سجل أوامر مسرّعة بسعر يقل بنحو 8.4% عن سعر إغلاق السهم في الجلسة السابقة.

كما خسر سهم «لوريال» الفرنسية لمستحضرات التجميل 2% بعد أن خفّضت شركة «جيفريز» تصنيفها للسهم من «احتفاظ» إلى «أداء دون السوق».

في المقابل، صعد سهم «فيراري» الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة بنسبة 2.6% بعدما بدأت شركة «بيرنبرغ» تغطيته بتوصية «شراء»، مشيدةً بقوة علامتها التجارية وأسعارها المرتفعة وقدرتها المستدامة على تحقيق عوائد رأسمالية قوية.

أسهم أسهم البنوك المستدامة علامتها التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

عجوة بالبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

الابراج

5 أبراج تحب المذاكرة ومتفوقين دراسيا منذ الصغر.. هل أنت منهم؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟.. النتيجة مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك
9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك
9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد