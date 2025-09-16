33 طالبا وطالبة من خريجي معهد التمريض بجنوب سيناء يستغيثون لحل أزمتهم

ناشد 33 طالب وطالبة من خريجي معهد التمريض بجنوب سيناء دفعة 2023 دور ثاني، محافظ جنوب سيناء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتدخل لحل أزمة تكليفهم للعمل بفرعي الهيئة بالإسماعيلية والأقصر، لمنع اغترابهم كونهم من مواليد المحافظة، ولديهم المستندات التي تؤكد ذلك.

واشتكي أنور حمدى ولي أمر احد الخريجين من توزيع الخريجين خارج المحافظة وتعرضهم للإغتراب لمسافات كبيرة رغم ان شروط المعهد التمريض تنص على توزيع الخريجين داخل المحافظة لسد العجز في التمريض بالمستشفيات و الوحدات الصحية بالوديان.

وقال عبد الله عبد المنعم، أحد المتظلمين، إنه جرى تكليف خريجي الدور الأول من نفس الدفعة بالعمل داخل محافظة جنوب سيناء، وقد نص قرار تكليف الدور الثاني لنفس الدفعة في المادة رقم 7 ، بأنه على المكلفين استدعائهم لاستلام عملهم على محل إقامتهم القرين بأسمائهم.

وأكد "عبد الله"، أن 96% من المكلفين من خريجي الدور الأول جرى استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، مما أسفر عن وجود عجز بجنوب سيناء، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير في بعض المنشآت الطبية، ومن المقرر افتتاحها قريبًا، وستكون في حاجة إلى أطقم تمريض لسد العجز.

وأوضحت أسماء محمد منصور، إن جميعهم من أبناء المحافظة، وبعض السيدات متزوجات وظروفهن الاجتماعية لا تسمح بهذا الإغتراب، في حين أن الفترة المقبلة سيكون فرع الهيئة بالمحافظة في حاجة إلى أطقم التمريض، مناشدة الجميع بمراجعة قرار التكليف، وإعادة توزيعهم بما يتيح لأبناء المحافظة أداء عملهم داخل نطاق المحافظة، لتخفيف الأعباء عليهم.

وطالب أشرف السيد، بالنظر إلى استغاثتهم بعين الرأفة، كونهم في بداية حياتهم، خاصة أن تواجدهم للعمل داخل المحافظة سيوفر عليهم أعباء مادية أسرهم في حاجة إليها.

وأشارت آلاء علي، إلى أن تكليفهم بالعمل خارج المحافظة، سيتسبب في مشاكل أسرية، وأعباء مادية.