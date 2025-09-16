قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

33 طالبا وطالبة من خريجي معهد التمريض بجنوب سيناء يستغيثون لحل أزمتهم

صورة أرشيفية لوزير الصحة
صورة أرشيفية لوزير الصحة
ايمن محمد

ناشد 33 طالب وطالبة من خريجي معهد التمريض بجنوب سيناء دفعة 2023 دور ثاني، محافظ جنوب سيناء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتدخل لحل أزمة تكليفهم للعمل بفرعي الهيئة بالإسماعيلية والأقصر، لمنع اغترابهم كونهم من مواليد المحافظة، ولديهم المستندات التي تؤكد ذلك.

واشتكي أنور حمدى ولي أمر احد الخريجين من توزيع الخريجين خارج المحافظة وتعرضهم للإغتراب لمسافات كبيرة رغم ان شروط المعهد التمريض تنص على توزيع الخريجين داخل المحافظة لسد العجز في التمريض بالمستشفيات و الوحدات الصحية بالوديان.

وقال عبد الله عبد المنعم، أحد المتظلمين، إنه جرى تكليف خريجي الدور الأول من نفس الدفعة بالعمل داخل محافظة جنوب سيناء، وقد نص قرار تكليف الدور الثاني لنفس الدفعة في المادة رقم 7 ، بأنه على المكلفين استدعائهم لاستلام عملهم على محل إقامتهم القرين بأسمائهم.

وأكد "عبد الله"، أن 96% من المكلفين من خريجي الدور الأول جرى استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، مما أسفر عن وجود عجز بجنوب سيناء، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير في بعض المنشآت الطبية، ومن المقرر افتتاحها قريبًا، وستكون في حاجة إلى أطقم تمريض لسد العجز.

وأوضحت أسماء محمد منصور، إن جميعهم من أبناء المحافظة، وبعض السيدات متزوجات وظروفهن الاجتماعية لا تسمح بهذا الإغتراب، في حين أن الفترة المقبلة سيكون فرع الهيئة بالمحافظة في حاجة إلى أطقم التمريض، مناشدة الجميع بمراجعة قرار التكليف، وإعادة توزيعهم بما يتيح لأبناء المحافظة أداء عملهم داخل نطاق المحافظة، لتخفيف الأعباء عليهم.

وطالب أشرف السيد، بالنظر إلى استغاثتهم بعين الرأفة، كونهم في بداية حياتهم، خاصة أن تواجدهم للعمل داخل المحافظة سيوفر عليهم أعباء مادية أسرهم في حاجة إليها.

وأشارت آلاء علي، إلى أن تكليفهم بالعمل خارج المحافظة، سيتسبب في مشاكل أسرية، وأعباء مادية.

جنوب سيناء خريجين التمريض يستغيثون وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

منة شلبي

ملتقى سيني جونة يعلن برنامجه متضمنا حوارات مع كيت بلانشيت ومنة شلبي

يسرا

يسرا: باعتبر نفسي من عائلة ساويرس.. وفخورة بمهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثامنة

بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد