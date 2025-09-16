برلماني: إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة نحو اقتصاد أكثر استدامة

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن الإعلان عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني .

و أشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية ، تحقق فوائد مباشرة للدولة، حيث تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلًا عن دورها في رفع معدلات التشغيل وخفض البطالة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق نمو مستدام وزيادة الإيرادات العامة.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق حجم الاستثمارات الخاصة نموًا يزيد على 65% مقابل 30% في السنوات السابقة وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.



وأعلن عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركاء الوزارة من الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

وتابع : "نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات".