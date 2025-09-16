بمشاركة مصر.. كاف يعتمد جوائز مالية ضخمة لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) مجموع الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمبلغ إجمالي يصل إلى 32 مليون دولار.

وأوضحت صحيفة "البطولة" المغربية أن حامل لقب البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار.

أما المنتخبات التي تتأهل إلى نصف النهائي فستنال 2.5 مليون دولار لكل فريق، فيما سيحصل كل منتخب وصل إلى ربع النهائي على 1.3 مليون دولار.

وفيما يخص المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 (ثمن النهائي)، فقد تم تخصيص مبلغ 800 ألف دولار لكل فريق، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث في مجموعته على 700 ألف دولار، فيما سينال الفريق صاحب المركز الرابع في المجموعات 500 ألف دولار.

تأتي هذه الجوائز لتعكس التنافسية الكبيرة في النسخة المقبلة من البطولة القارية، والتي ستشهد مشاركة أقوى المنتخبات الإفريقية على الأراضي المغربية، ويأتي على رأسها منتخب مصر.