وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمشاركة مصر.. كاف يعتمد جوائز مالية ضخمة لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

إسراء أشرف

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) مجموع الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمبلغ إجمالي يصل إلى 32 مليون دولار.

وأوضحت صحيفة "البطولة" المغربية أن حامل لقب البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار.

أما المنتخبات التي تتأهل إلى نصف النهائي فستنال 2.5 مليون دولار لكل فريق، فيما سيحصل كل منتخب وصل إلى ربع النهائي على 1.3 مليون دولار.

وفيما يخص المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 (ثمن النهائي)، فقد تم تخصيص مبلغ 800 ألف دولار لكل فريق، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث في مجموعته على 700 ألف دولار، فيما سينال الفريق صاحب المركز الرابع في المجموعات 500 ألف دولار.

تأتي هذه الجوائز لتعكس التنافسية الكبيرة في النسخة المقبلة من البطولة القارية، والتي ستشهد مشاركة أقوى المنتخبات الإفريقية على الأراضي المغربية، ويأتي على رأسها منتخب مصر.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

جانب من اللقاء

تفاصيل  لجنة الدعم الصحي والاجتماعي للجرحى والمرضى من قطاع غزة

توقيع بروتوكول

الزراعة: توقيع بروتوكول لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمنتجات الزراعية المصرية

خلف اليمين للمحامين

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالإسكندرية

بالصور

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات السيارات الكهربائية فجأة.. ماذا حدث؟

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

