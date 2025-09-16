بـ 8 برامج.. انطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران العام المقبل

كشف الدكتور عمر الحسيني، رئيس اللجنة التحضيرية للأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، أن الأكاديمية ستبدأ الدراسة اعتبارا من العام المقبل بـ 8 برامج دراسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح الأكاديمية، أن البرامج تشمل منها، ترميم التراث العمراني، وتنسيق المواقع، والإسكان، والتنمية العقارية، والعمارة الرقمية، وتكنولوجيا البناء والعمران، واقتصاد العمران.

وأوضح أن الأكاديمية لن تستهدف الطلاب المصريين فقط ولكن أيضا الطلاب العرب والأفارقة وكذلك طلاب من أوروبا، مشيرا إلى أن الطلاب الوافدين ضمن الطلاب مستهدفين في الأكاديمية.