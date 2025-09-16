قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الاستثمارات القادمة إلى مصر تشيد بحالة الاستقرار
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
محافظات

محافظ الإسماعيلية يشارك في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية ببورسعيد

خلال المشاركة
خلال المشاركة
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، دفعة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢٥ من كليات الهندسة والتكنولوجيا والنقل الدولي واللوجستيات.

وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، الدكتور ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية لشئون التعليم، الدكتور محمد فهمي شحادة مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد، ولفيف من الأساتذة والقيادات بالأكاديمية.

وفي كلمته رحب اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالحضور، كما توجه بالشكر لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على دعوته الكريمة، وأعرب عن سعادته بتواجده في هذا الصرح التعليمي المتميز الذي يقدم خدماته لكل محافظات القناة.

وأضاف "أن الأكاديمية العربية تُعدُّ نموذجًا ناجحًا لمؤسسات العمل العربي المُشترك، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية واضحة، وبصفتها صرحًا علميًّا عريقًا له تاريخ وخبرة كبيرة في تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل وتلبيتها بكفاءة".

وأصبحت من المؤسسات العلمية والتعليمية الكبيرة في مجال تخصصها، وذلك بشهادة وإقرار منظمات وهيئات ومؤسسات دولية معروفة بجودة تعليمها واعتماد شهاداتها.

ويشهد للخريجين من الأكاديمية بالتميز والتفوق في سوق العمل بمصر والوطن العربي، في إشارة واضحة لتميز مستوى التعليم والتدريب الذي يتلقاه طلاب الأكاديمية، بجانب رعاية الأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية.

وخلال كلمته رحب اللواء أ.ح محب حبشي بالحضور، وتوجه بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية على مجهوداته الكبيرة في النهوض بالعملية التعليمية داخل الأكاديمية، كما أشاد محافظ بورسعيد، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد، مؤكدًا أنها صرح تعليمي عظيم يقدم خدمة تعليمية ومجتمعية متميزة لبورسعيد، وطالب محافظ بورسعيد بضرورة الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي وصلنا إليها، كما وجَّه كلمته للطلاب مطالبًا إياهم بضرورة التحصن بالعلم والمعرفة والاستفادة القصوى من كل ما تقدمه الأكاديمية من خدمات سواء تعليمية أو مجتمعية.

وتوجَّه محافظ بورسعيد بالشكر لأولياء الأمور على جهدهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، كما توجَّه بالشكر لجميع القيادات التعليمية بهذا الصرح العلمي العملاق، مشيدًا بدور الأكاديمية المهم في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات، والنقل البحري والأرصفة البحرية، والذي يؤهل الطلاب على أعلى مستوى للعمل في المجالات ذات الصلة ببورسعيد.

وفي كلمته توجه الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بالشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، على كل الدعم الذي يقدم لفرع الأكاديمية ببورسعيد وأعرب عن سعادته بتخرج دفعة جديدة من طلبة فرع بورسعيد، هذه المدينة الباسلة التي تحظى حاليًا برعاية كبيرة من القيادة السياسية.

وفي ختام الحفل، أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، دروعًا تذكارية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط؛ تقديرًا لجهودهما في خدمة الوطن ومواطني إقليم القناة، متمنيًا لهما مزيدًا من النجاح والتوفيق.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية

