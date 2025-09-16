رئيس الوزراء: نواجه شائعات خطيرة تهدف لصناعة اليأس ولكن الشعب يقظ تماما لمحاولات التشكيك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تحتاج لبرنامج جديد مع صندوق النقد بعد تجاوز الأزمة وتحسن الاقتصاد، مشيرا إلى أنه لدينا بدائل في ملف الغاز ونتطور بسرعة في الطاقة المتجددة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال لقائه برؤساء هيئات تنظيم الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن دور الدولة سيظل أساسيا في الاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص جوهري في عملية التنمية، مؤكدا أنه نواجه حجم شائعات خطيرة تهدف لصناعة اليأس ولكن الشعب يقظ تماما لمحاولات التشكيك.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات القادمة إلى مصر تشيد بحالة الاستقرار ولديها ثقة كبيرة في المستقب، مؤكدا أنه نحن دولة مؤسسات وكلنا نعمل من أجل تنمية مستدامة ورؤية استراتيجية من أجل بلادنا