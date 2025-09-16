برشلونة يواجه خيتافي على ملعب «يوهان كرويف»

أعلن نادي برشلونة أن مواجهته المقبلة ضد خيتافي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني، ستقام على ملعب “يوهان كرويف”.

يأتي ذلك في ظل تعثر عودة الفريق إلى ملعبه الرسمي “كامب نو” لعدم الحصول على التقارير اللازمة حتى الآن.

وجاء بيان برشلونة كالتالي:

يعلن نادي برشلونة لكرة القدم أن المباراة المقبلة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد 21 سبتمبر، الساعة 21:00، ضد خيتافي، لن تتمكن من إقامتها على ملعب كامب نو.

يواصل النادي جهوده المكثفة للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نوخلال الأيام المقبلة. ولهذا السبب، وستُقام موجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف.

يتقدم نادي برشلونة لكرة القدم بالشكر لأعضائه وجماهيره على تفهمهم ودعمهم في هذه العملية المعقدة والمثيرة، كالعودة إلى ملعب كامب نو الجديد، وسيقدم النادي المزيد من التفاصيل قريبًا بشأن تنظيم المباراة وإجراءات بيع التذاكر.