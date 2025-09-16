قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. كلمات قصيرة تمنحك التوفيق والنجاح
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
برشلونة يواجه خيتافي على ملعب «يوهان كرويف»

أعلن نادي برشلونة أن مواجهته المقبلة ضد خيتافي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني، ستقام على ملعب “يوهان كرويف”.

يأتي ذلك في ظل تعثر عودة الفريق إلى ملعبه الرسمي “كامب نو” لعدم الحصول على التقارير اللازمة حتى الآن.

وجاء بيان برشلونة كالتالي:

يعلن نادي برشلونة لكرة القدم أن  المباراة المقبلة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد 21 سبتمبر، الساعة 21:00، ضد خيتافي، لن تتمكن من إقامتها على ملعب كامب نو.

يواصل النادي جهوده المكثفة للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نوخلال الأيام المقبلة. ولهذا السبب، وستُقام موجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف.

يتقدم نادي برشلونة لكرة القدم بالشكر لأعضائه وجماهيره على تفهمهم ودعمهم في هذه العملية المعقدة والمثيرة، كالعودة إلى ملعب كامب نو الجديد، وسيقدم النادي المزيد من التفاصيل قريبًا بشأن تنظيم المباراة وإجراءات بيع التذاكر.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

كأس إيزى كارت مصر

فعاليات بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 لسيارات الكارتنج .. فيديو

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

