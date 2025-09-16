للقضاء على قوائم الانتظار.. رئيس الوزراء: الدولة قامت بعمليات لأكثر من 2.8 مليون مواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أصبحنا من أقل دول العالم في الاصابة بفيروس سي بل أنه قد تكون مصر خالية من المرض، إضافة إلى العديد من المبادرات الصحية التي قامت بها الدولة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن مصر كان لها دول في القضاء على قوائم الإنتظار، مؤكدا أنه تم القيام بالعديد من العمليات الجراحية الصعبة في زراعة الكبد والكلى، وعمليات القلب المفتوح، وتم القيام بعمليات لأكثر من 2.8 مليون مصري في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على الامراض الغير سارية، إضافة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو برنامج حلم الدولة المصرية للقيام به ونتسارع من أجل القيام بالمرحلة الثانبة وسنعمل على دخول محافظة الإسكندرية خلال المرحلة الأتية.