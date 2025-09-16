قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
توك شو

للقضاء على قوائم الانتظار.. رئيس الوزراء: الدولة قامت بعمليات لأكثر من 2.8 مليون مواطن

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أصبحنا من أقل دول العالم في الاصابة بفيروس سي بل أنه قد تكون مصر خالية من المرض، إضافة إلى العديد من المبادرات الصحية التي قامت بها الدولة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن مصر كان لها دول في القضاء على قوائم الإنتظار، مؤكدا أنه تم القيام بالعديد من العمليات الجراحية الصعبة في زراعة الكبد والكلى، وعمليات القلب المفتوح، وتم القيام بعمليات  لأكثر من 2.8 مليون مصري في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على الامراض الغير سارية، إضافة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو برنامج حلم الدولة المصرية للقيام به ونتسارع من أجل القيام بالمرحلة الثانبة وسنعمل على دخول محافظة الإسكندرية خلال المرحلة الأتية.

