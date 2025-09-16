الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بالقبض على شقيق زوجها دون وجه حق ببنى سويف

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة بنى سويف بالقبض على شقيق زوجها دون وجه حق وتلفيق قضية له.





وأوضح البيان أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول شقيق زوج الظاهرة بمقطع الفيديو وإثنين آخرين لهم معلومات جنائية طرف ثاني شخصين لهما معلومات جنائية لخلافات مالية فيما بينهم تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب.

وأمكن ضبط الطرفين في حينه وبحوزة شقيق زوج الظاهرة بالمقطع فرد خرطوش، سلاح أبيض.