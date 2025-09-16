أحمد موسى: الشعب المصري غير راض عن وجود 9 ملايين لاجئ وأوروبا مفتوحة قدامهم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يجرى الآن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد كافة اتفاقيات السلام، معلقا:" على الولايات المتحدة أن تنقذ السلام الذي قد ينهار مع إسرائيل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يجري الآن يهدد عملية السلام، ونتنياهو مجرم الحرب هو الذي يهدد السلام في الإقليم كله، معلقا: كل الاتفاقيات قد لا يكون لها أي وجود، نتنياهو يقود المنطقة للحرب وهو من يهدد السلام مع الدول العربية، بحماية ودعم أمريكي.

وأوضح: لم يتبقى بغزة أي شيء .. غزة دمُرت .. مفيش مركب واحدة هجرة غير شرعية خرجت من مصر منذ سبتمبر 2016، مصر لديها بين 9 و9.5 مليون ضيف أو لاجئ، بصراحة قدرتنا حاليا لا تتحمل المزيد، أوروبا الآن مهددة بالمراكب غير الشرعية.

وتسائل الإعلامي أحمد موسى: هل الشعب المصري راضي عن وجود 9 ملايين لاجئ.. في الحقيقة لا .. هناك ضغوط على الدولة لرجوع 9 ملايين ضيف إلى بلاده .. اللي مش عايز يرجع بلده يسافر أوروبا مفتوحة .. وقد تعود الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أنا ليه أشيل الشيله .. موجات هائلة من الهجرة غير الشرعية .. أحنا لن نستطيع أن نتحمل ولا نفر زيادة.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: الشعب الفلسطيني يستحق جائزة نوبل، الشعب يباد ويُهجر بالقصف والتجويع.