حمادة هلال يجمع بين المداح وأحمد مانو بصورة بالذكاء الاصطناعي



شارك الفنان حمادة هلال جمهوره أحدث إطلالاته الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انضم إلى تريند الصور المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونشر هلال عبر حسابه على «إنستجرام» صورة دمج فيها بين شخصية «صابر المداح» في مسلسل المداح، ودوره الشهير «أحمد مانو» من فيلم حلم العمر.

وعلّق الفنان على الصورة مازحًا: «المداح مع أحمد مانو»، وسط تفاعل كبير من جمهوره الذي أثنى على خفة ظله وابتكاره للفكرة.

يحيى الفنان حمادة هلال حفلا غنائيا فى مدينة الإسكندرية غدا الخميس وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو حمادة هلال بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره السكندري سواء كانت أغانى قديمة أو حديثة.



وكان أحدث أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنيته الجديدة “ياحبيبنا”، التي طرحها على قناته بموقع يوتيوب، في 27 أغسطس الماضي.

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أغنية أنا مش مرتاح، خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان آخر اعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل" المداح"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.