مدبولي عن الإيجار القديم: الخطأ الذي حدث ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
فيفا يحدد موعد مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال
توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل
أحمد موسى محذرا: بوادر لانهيار كل اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط
مدبولي: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شريكة نتنياهو وهدفها تهجير أهالي غزة
فن وثقافة

حمادة هلال يجمع بين المداح وأحمد مانو بصورة بالذكاء الاصطناعي

حمادة هلال
حمادة هلال
منار نور


شارك الفنان حمادة هلال جمهوره أحدث إطلالاته الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انضم إلى تريند الصور المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونشر هلال عبر حسابه على «إنستجرام» صورة دمج فيها بين شخصية «صابر المداح» في مسلسل المداح، ودوره الشهير «أحمد مانو» من فيلم حلم العمر.

وعلّق الفنان على الصورة مازحًا: «المداح مع أحمد مانو»، وسط تفاعل كبير من جمهوره الذي أثنى على خفة ظله وابتكاره للفكرة.

يحيى الفنان حمادة هلال حفلا غنائيا فى مدينة الإسكندرية غدا الخميس وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو حمادة هلال بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره السكندري سواء كانت أغانى قديمة أو حديثة.


وكان أحدث أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنيته الجديدة “ياحبيبنا”، التي طرحها على قناته بموقع يوتيوب، في 27 أغسطس الماضي.

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أغنية أنا مش مرتاح، خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان آخر اعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل" المداح"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

حمادة هلال الذكاء الاصطناعي المداح

