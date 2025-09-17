قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تفاصيل قافلة المساعدات الإنسانية الـ 39 من مصر | فيديو
شروط جديدة للتعيين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد | تفاصيل
هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط
اليوم.. محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعديهم على طالب في المقطم
وفاة مُبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه القرية وتوابعها بكفر الشيخ
الأزمات تتكرّر .. «تسلا» تواجه تحقيقًا جديدًا بسبب أعطال أبواب السيارات
إجراء عاجل لتوحيد أدوات تقييم طلاب المدارس على مستوى الجمهورية
ضبط 1000 كرتونة «لوليتا» وأسماك ماكريل مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف
كريم حسن شحاتة يكشف كواليس عقوبات قاسية تنتظر لاعبي الأهلي
ضمن مُبادرة «زاد العزة».. مصر ترسل القافلة الـ39 من المساعدات الإنسانية إلى غـ.ـزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

حكم استخدام حسابات نسائية مزيفة على وسائل التواصل.. أستاذ فقه يوضح

عبد الرحمن محمد

ورد سؤال الى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، يقول فيه السائل: "بعض الأشخاص ذوي الهيئات ينشئون صفحة لهم على الفيس بوك باسم امرأة وهو رجل ليصطاد فرائسه ويبتزهم بمبالغ لا يصدقها عقل، فما حكم ذلك شرعًا؟".

وأجاب د. لاشين قائلًا: إن من يقدم على هذا الفعل تسقط مروءته ولا إيمان عنده، وإنما حب المال أعمى قلبه وبصيرته، وجعله يستحل المحرمات من أجل جمع الدينار والدرهم.

 وأكد أن ما يقوم به هذا الشخص من كبائر الذنوب، أولها الكذب، الذي لا يجتمع مع الإيمان أبدًا، وثانيها اعتراضه على فطرة الله حين يتقمص شخصية أنثى وهو ذكر، وثالثها أكل أموال الناس بالباطل، وهو من المهلكات التي تحبط العبادات وتذهب بركة الطاعات.

وأشار د. لاشين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: لا"، مؤكدًا أن الكذب من علامات النفاق ومن أعظم ما يبعد المسلم عن دينه. 

وختم فتواه التحذيرية قائلًا: "لما وجدت مثل هذه النوعيات الرديئة في مجتمعنا، سلط الله علينا أعداءه، ورفع عنا التوفيق والنصر والمعية".

 

عطية لاشين الكذب في الإسلام ابتزاز إلكتروني كبائر الذنوب

