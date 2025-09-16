عبدالحليم قنديل: إسرائيل لا تعير أي اهتمام للمواقف أو البيانات الصادرة عن القمم والمؤتمرات

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن رسالة نتنياهو بعد القمة العربية الإسلامية في الدوحة، واضحة: "أنا لا أسمع أصواتكم، فأنتم تحت مستوى السمع"، معتبراً أن ما جرى يمثل تحديًا صريحًا للإجماع العربي، ويؤكد أن إسرائيل لا تعير أي اهتمام للمواقف أو البيانات التي تصدر عن القمم والمؤتمرات.

وتابع، قنديل، خلال استضافته مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في مقابل قمة الدوحة، عُقد لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونتنياهو، وانتهى اللقاء بتأكيد أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم تتأثر على الإطلاق"، واصفًا ذلك بأنه "واحدة من سخريات القدر"، خاصة وأن روبيو نفسه توجه بعدها إلى الدوحة للحديث عن السلام واستئناف المفاوضات.

وأكد قنديل أن "التحالف بين أمريكا وإسرائيل، أو الحليف الواحد ذي الجزءين، واضح ومستمر منذ سنوات"، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني تُرك وحيدًا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، رغم "طنين الهتافات وكمّ البيانات التي تضج بها قاعات المؤتمرات، والتي لا تعني شيئًا في ميزان التاريخ".