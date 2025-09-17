مؤشر إس آند بي 500 يتراجع عن مستواه القياسي مع ترقب قرار الفدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء 16 سبتمبر على تراجع جماعي، مع جني المستثمرين للأرباح، وترقبهم لنتيجة اجتماع الاحتياطي الفدرالي المنعقد اليوم وغداً.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، بعد أن سجل مستوى قياسياً جديداً في وقت سابق من الجلسة. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.1%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة، أو بنحو 0.3%.

وتراجعت أسهم بعض الشركات الرئيسية الرائدة في السوق، وهبطت أسهم إنفيديا بأكثر من 1.5%. كما تراجعت أسهم بالانتير ومايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لغوغل.

وتُسعِّر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي احتمالاً بنسبة 100% لخفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل خلال الاجتماع الحالي للبنك المركزي الأميركي، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ CME.

ومع ذلك، سيظل المتداولون يراقبون عن كثب المؤتمر الصحفي اللاحق لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بحثاً عن أي مؤشرات على مستقبل السياسة النقدية.

ويأتي الاجتماع بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي ترشيح ترامب، لستيفن ميران في منصب عضوية مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وقالت كبيرة الاستراتيجيين العالميين في برينسيبال أسيت مانجمنت، سيما شاه: "على الرغم من تراجع الطلب على العمالة، لا تزال مشاكل العرض تعوّض هذا الضعف، ولا تزال مخاطر الركود محدودة في الوقت الحالي".

وأضافت شاه: "يبدو أن أي قرار بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في هذه المرحلة سيكون مدفوعاً بضغوط سياسية أكثر منها بضرورة اقتصادية. ويظل خفض بمقدار 25 نقطة أساس هو الاستجابة المناسبة، مما يسمح للاحتياطي الفدرالي بتجاوز أي تباطؤ دون المبالغة في رد فعله تجاه العلامات المبكرة للتوتر".

وتأتي تفاصيل الصفقة المتعلقة بمنصة التواصل الاجتماعي الصينية بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن الولايات المتحدة والصين قد توصلتا إلى "اتفاقية إطارية" بشأن تيك توك، قبل أيام فقط من الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء، إما لتصفية أعمال تيك توك في الولايات المتحدة أو إغلاق تطبيق التواصل الاجتماعي في البلاد.

المفاوضات الأميركية الصينية

لا يزال المستثمرون قلقين بشأن ما تُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة المقرر تطبيقها في نوفمبربين واشنطن وبكين.

وقال بيسنت، خلال مقابلة مع قناة CNBC يوم الثلاثاء، إنه يتوقع إجراء المزيد من المحادثات قبل هذا الموعد النهائي، وأن "الصينيين يشعرون في الوقت الحالي بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري" بعد أن اختتم المسؤولون الأميركيون والصينيون يومين من المحادثات يوم الاثنين.

كما قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصفاً إيجابياً لمناقشات التجارة يوم الاثنين، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم الأميركية ودفع مؤشر إس آند بي 500 إلى الإغلاق فوق مستوى 6600 نقطة لأول مرة.

وخلال محادثاتهم هذا الأسبوع، توصل المسؤولون الأميركيون والصينيون إلى "اتفاقية إطارية" بشأن تيك توك للسماح لتطبيق التواصل الاجتماعي بمواصلة العمل في الولايات المتحدة. وأكدت مصادر لشبكة CNBC يوم الثلاثاء أن شركة أوراكل ستكون من بين الشركات التي تمكن تيك توك، مما أدى إلى ارتفاع السهم بشكل طفيف يوم الثلاثاء.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الاثنين، إن مناقشات التجارة "أُجِّلت" إلى وقت لاحق، مع التركيز الشديد على تيك توك.

تراجع المؤشرات الأميركية في ختام التعاملات

انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي بنحو 125.55 نقطة أو بنسبة 0.27% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء إلى 45757.90 نقطة.





