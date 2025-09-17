الحمامصي: كلمة الرئيس في قمة الدوحة أعادت صياغة أولويات الدفاع عن فلسطين

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، جاءت بمثابة خطاب سياسي رفيع المستوى، اتسم بالحسم والمسؤولية، وعكس بوضوح الموقف المصري الثابت في نصرة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال الحمامصي في بيان له، إن الرئيس السيسي أعاد من خلال كلمته توجيه البوصلة السياسية والإعلامية نحو القضايا الجوهرية، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي الغاشم لم يعد مقتصرًا على فلسطين وحدها، بل تجاوز حدوده بانتهاك سيادة دولة عربية شقيقة مثل قطر، وهو ما يفرض على الدول العربية والإسلامية تبني موقف جماعي حاسم لوقف هذه الانتهاكات.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي حملت رؤية دبلوماسية متوازنة تجمع بين الدعوة للسلام، ورفض العدوان، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الممارسات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى أن تأكيده بأن أمن الدول العربية خط أحمر يمثل رسالة واضحة وحاسمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن دعوة الرئيس لتأسيس آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون تعد مبادرة استراتيجية يجب البناء عليها فورًا، مؤكدًا أن الخطاب المصري في قمة الدوحة أعاد الاعتبار لمفهوم التضامن العربي والإسلامي، وكشف خطورة استمرار سياسة "الإفلات من العقاب" التي تتمتع بها إسرائيل منذ عقود.

واختتم الحمامصي بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، ستظل حجر الزاوية في حماية الأمن القومي العربي، وأن الشعب المصري ومؤسساته التشريعية يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواقفها المشرفة دفاعًا عن السيادة العربية والحقوق الفلسطينية المشروعة.