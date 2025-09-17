نائب محافظ البحر الأحمر: التعليم الفني والصناعي قاطرة التنمية

شهدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، ندوة تعريفية بعنوان "طريقك في التعليم المزدوج بالبحر الأحمر" بمجمع الإعلام بمدينة الغردقة، وذلك نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتنظيم من الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج بقيادة كامل علي.

استعرضت الندوة نظام التعليم والتدريب المزدوج، خاصة في مجال السياحة والفنادق، إلى جانب إبراز أهمية الاستعانة بطلاب التعليم الفني في مختلف القطاعات لتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومهاراتهم في مجال التصنيع والخدمات.

وأكدت نائب المحافظ في كلمتها أن التعليم الفني يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير التعليم الفني والصناعي لما له من دور حيوي في تلبية متطلبات سوق العمل وربط الخريجين بفرص تشغيل حقيقية.

وأضافت أن المحافظة تعمل على تحديث المناهج الدراسية وتدريب الكوادر التعليمية وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، معتبرة أن الاستثمار في التعليم الفني هو استثمار في بناء الإنسان ودفع عجلة التنمية الشاملة. وأوضحت أن خريجي التعليم الفني يمثلون أكثر من نصف إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي، ما يعكس أهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

من جانبه، أكد كامل علي، مدير الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج بالبحر الأحمر، أن الوحدة تعمل على توفير بيئة تدريبية مناسبة للطلاب، بهدف تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل.

وقد شهدت الندوة حضور عدد من القيادات والشخصيات العامة، من بينهم: الدكتور رضا النجار رئيس مجلس إدارة مستشفى النيل، والأستاذة فايزة أحمد مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والمهندس عبيد سعيد مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، والدكتور هيثم سلطان مدير عام التطوير والتدريب بمجموعة فنادق السندباد، إلى جانب النائب الدكتور عبدالله حسن عضو مجلس الشيوخ عن البحر الأحمر، والنائب أحمد سيد عضو مجلس الشيوخ عن قنا، والشيخ عبدالباسط عثمان مدير شؤون الإدارات بمديرية أوقاف البحر الأحمر، فضلاً عن ممثلي مؤسسة GIZ، وممثلي الوحدة الإقليمية "أجيال"، وأولياء الأمور المتقدمين للعام الدراسي الجديد.