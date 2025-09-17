خالد عكاشة: نتنياهو أحدث انقلابا داخليا على مؤسسات الدولة العميقة في إسرائيل

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقق نجاحات غير مسبوقة مقارنة بسابقيه، خاصة في ظل إدارات أمريكية ديمقراطية كانت تتبنى رؤى مختلفة تجاه ما يجري في المنطقة.

وأوضح "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن نتنياهو تمكن، ولأول مرة، من إحداث انقلاب داخلي على مؤسسات الدولة العميقة في إسرائيل، وهي المؤسسات التي مثلت سابقًا صمام أمان للتحركات الإسرائيلية إقليميًا ودوليًا.



المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التي كانت تحظى بمكانة مرجعية يُصغى إليها من قبل صناع القرار، باتت اليوم في موقع المواجهة مع نتنياهو.

وأضاف أن رئيس الأركان الإسرائيلي حين يوجه تحذيرات أو يعرض مؤاخذات لكبح جماح تداعيات الحرب؛ يجد نفسه متهمًا من قبل نتنياهو، وهو ما يقوِّض صورة المؤسسة العسكرية ونفوذها.

السابع من أكتوبر

ولفت إلى أن الانقلاب الذي يقوده نتنياهو، امتد أيضًا إلى منظومة الدولة العميقة، بما في ذلك المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى أن الخلافات التي تفجرت منذ السابع من أكتوبر الماضي تجلت في المظاهرات والاحتجاجات التي تعكس الانقسام الداخلي المتصاعد في إسرائيل.