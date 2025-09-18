إجراءات رادعة ضد المخالفين.. كفر الشيخ تحذر المزارعين من حرق قش الأرز

حذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، المواطنين والمزارعين من القيام بحرق قش الأرز، نظرًا لما يسببه من أضرار بيئية وصحية خطيرة.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،

وتؤكد رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ أن لجان المرور والمتابعة تقوم بمتابعات ميدانية يومية لرصد أي حالات حرق واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وتهيب رئاسة المركز بالجميع الالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن المادة (20) من قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنص على أن عقوبة الحرق تصل إلى غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أو السجن لمدة عام، أو بإحدى العقوبتين.