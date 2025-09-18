قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس غرفة التجارة الإسبانية: مصر تملك شبابًا يمثل فرصة ذهبية للتنمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد رئيس غرفة التجارة الإسبانية، خوسيه لويس، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، خصوصًا في فئة الشباب، وهو ما يمثل فرصة مهمة للتنمية والشراكة.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "يمكننا أن نعزز الاستقرار وجودة التنمية، ونسهم في دعم الشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية. نحتاج إلى أفراد ذوي كفاءة، ويمكننا أن نقدم المساعدات الاقتصادية اللازمة لتأهيل الكوادر الشابة لمواكبة التغيرات المتسارعة."

وأضاف: "نتحدث دائمًا عن أهمية دور القطاع الخاص إلى جانب الحكومة. وهناك شركات مصرية متميزة تحدثت معها اليوم، ونرى أن هناك فرصًا كبيرة لتوسيع التعاون. نحن في موقع استراتيجي يربط بين مصر وأوروبا، ويمكن لإسبانيا أن تكون نقطة انتقال محورية لنقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصري."

وأكد رئيس غرفة التجارة أن أوروبا تُعد قاعدة اقتصادية قوية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من العلاقات التجارية بين الجانبين لتعزيز النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات.

