رئيس غرفة التجارة الإسبانية: مصر تملك شبابًا يمثل فرصة ذهبية للتنمية

أكد رئيس غرفة التجارة الإسبانية، خوسيه لويس، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، خصوصًا في فئة الشباب، وهو ما يمثل فرصة مهمة للتنمية والشراكة.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "يمكننا أن نعزز الاستقرار وجودة التنمية، ونسهم في دعم الشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية. نحتاج إلى أفراد ذوي كفاءة، ويمكننا أن نقدم المساعدات الاقتصادية اللازمة لتأهيل الكوادر الشابة لمواكبة التغيرات المتسارعة."

وأضاف: "نتحدث دائمًا عن أهمية دور القطاع الخاص إلى جانب الحكومة. وهناك شركات مصرية متميزة تحدثت معها اليوم، ونرى أن هناك فرصًا كبيرة لتوسيع التعاون. نحن في موقع استراتيجي يربط بين مصر وأوروبا، ويمكن لإسبانيا أن تكون نقطة انتقال محورية لنقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصري."

وأكد رئيس غرفة التجارة أن أوروبا تُعد قاعدة اقتصادية قوية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من العلاقات التجارية بين الجانبين لتعزيز النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات.