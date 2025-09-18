مدبولي: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر اتخذت خطوات كبيرة على طريق الإصلاح الاقتصادي، ونجحت في تحسين بيئة الأعمال من خلال تهيئة المناخ التشريعي والتنظيمي، بما يعزز من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب.

التزام بجذب الاستثمارات

أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، مع استمرار دعم المشروعات التي تدفع عجلة التنمية وتفتح فرص عمل جديدة.

تعاون تنموي في الزراعة والري

وأعرب عن تقدير مصر للتعاون القائم مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية، خصوصًا في مجالات الزراعة والري وترشيد استخدام المياه، مؤكدًا أهمية تعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في إدارة الموارد الطبيعية.