"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
«طب كفر الشيخ» تنظم اليوم التعريفي للطلاب الجدد.. صور

عميد طب كفر الشيخ
عميد طب كفر الشيخ
محمود زيدان

نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ اليوم التعريفي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2025/ 2026، تحت رعاية الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك بتنظيم متميز من اتحاد طلاب الكلية ورعاية الشباب.

وفي كلمته، رحب الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن الكلية حريصة على دعمهم منذ أول يوم دراسي وتقديم كافة الإمكانيات التي تتيح لهم التميز العلمي والمهني، ليصبحوا أطباءً على مستوى عالٍ من الكفاءة.

كما وجه الدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الطلاب بضرورة الالتزام والانضباط الأكاديمي، مشيرًا إلى أن إدارة الكلية ستعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة، مع إتاحة جميع أشكال الدعم والخدمات الطلابية وحث الطلاب علي ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة .

وأكدت الدكتور نهلة نصير، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الطلاب الجدد هم جزء أساسي من منظومة البحث العلمي بالكلية، داعية إياهم إلى تنمية مهارات البحث والابتكار منذ بداية مشوارهم الجامعي.

بينما شدد الدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الدور المجتمعي للطبيب، موضحًا أن الكلية تشجع الطلاب على المشاركة في المبادرات الصحية والقوافل الطبية التي تخدم المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني برج، مدير برنامج 5+2 أن البرنامج يُعَدّ من أبرز البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية في إعداد الطبيب، داعيًا الطلاب للاستفادة الكاملة من موارده.

كما رحبت الدكتورة مروة غلاب، مدير التعليم الطبي بالطلاب مؤكدة أن الكلية تعتمد أحدث استراتيجيات التعليم الطبي التفاعلي، بما يعزز من قدراتهم العملية والسريرية.

واختُتمت فعاليات اليوم بجولة تعريفية للطلاب للتعرف على أقسام الكلية المختلفة، وسط أجواء من الحفاوة والترحيب، بما يعكس حرص إدارة الكلية واتحاد الطلاب على بدء العام الجامعي الجديد بروح إيجابية وداعمة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ طب كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

قطاع غزة

شركات متورطة في إبادة سكان غزة.. مطالب عمالية بفضحها ومقاطعتها

ملك إسبانيا

حسام الشاعر : زيارة ملك وملكة إسبانيا لمصر لها مردود سياحي مهم

ايجي هيلث

وزارة الصحة تشارك في مؤتمر “إيجي هيلث” لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

