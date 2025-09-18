«طب كفر الشيخ» تنظم اليوم التعريفي للطلاب الجدد.. صور

نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ اليوم التعريفي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2025/ 2026، تحت رعاية الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك بتنظيم متميز من اتحاد طلاب الكلية ورعاية الشباب.

وفي كلمته، رحب الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن الكلية حريصة على دعمهم منذ أول يوم دراسي وتقديم كافة الإمكانيات التي تتيح لهم التميز العلمي والمهني، ليصبحوا أطباءً على مستوى عالٍ من الكفاءة.

كما وجه الدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الطلاب بضرورة الالتزام والانضباط الأكاديمي، مشيرًا إلى أن إدارة الكلية ستعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة، مع إتاحة جميع أشكال الدعم والخدمات الطلابية وحث الطلاب علي ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة .

وأكدت الدكتور نهلة نصير، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الطلاب الجدد هم جزء أساسي من منظومة البحث العلمي بالكلية، داعية إياهم إلى تنمية مهارات البحث والابتكار منذ بداية مشوارهم الجامعي.

بينما شدد الدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الدور المجتمعي للطبيب، موضحًا أن الكلية تشجع الطلاب على المشاركة في المبادرات الصحية والقوافل الطبية التي تخدم المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني برج، مدير برنامج 5+2 أن البرنامج يُعَدّ من أبرز البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية في إعداد الطبيب، داعيًا الطلاب للاستفادة الكاملة من موارده.

كما رحبت الدكتورة مروة غلاب، مدير التعليم الطبي بالطلاب مؤكدة أن الكلية تعتمد أحدث استراتيجيات التعليم الطبي التفاعلي، بما يعزز من قدراتهم العملية والسريرية.

واختُتمت فعاليات اليوم بجولة تعريفية للطلاب للتعرف على أقسام الكلية المختلفة، وسط أجواء من الحفاوة والترحيب، بما يعكس حرص إدارة الكلية واتحاد الطلاب على بدء العام الجامعي الجديد بروح إيجابية وداعمة.