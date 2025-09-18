أخبار السيارات| تعرف على مميزات الهيدروجين وعيوب الديزل.. من هو بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير ؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

الهيدروجين هو عبارة عن وقود نظيف ينتج الماء فقط عند الاحتراق، وذلك يمثل بديل صديق للبيئة للديزل الذي ينتج ملوثات منها، أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والسخام.

بول براك هو مصمم سيارات فرنسي اشتهر بقيادته قسم التصميم في شركة بي إم دبليو من عام 1969 حتي عام 1974، وأشرف على التصاميم الأولية لعدة طرازات شهيرة منها، الجيل الأول من الفئة الخامسة E12، والفئة الثالثة E21، والفئة السادسة E24، والفئة السابعة E23، وبعد عمله في بي إم دبليو، صمم براك التصاميم الداخلية للعديد من طرازات بيجو .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

للحفاظ على نظام التوجيه في سيارتك، يجب القيام بصيانة دورية لفحص مستوى زيت التوجيه المعزز والخراطيم، وتجنب القيادة المتهورة على الطرق الوعرة بكثرة، وتجنب تحميل السيارة بشكل زائد، ويجب التأكد من انتفاخ الإطارات بشكل مناسب ومحاذاتها بانتظام.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.