عاجل
إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص
ابو الغيط يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن التقدير لمواقف مدريد المبدئية من القضية الفلسطينية
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
أخبار السيارات| تعرف على مميزات الهيدروجين وعيوب الديزل.. من هو بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير ؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

الهيدروجين هو عبارة عن وقود نظيف ينتج الماء فقط عند الاحتراق، وذلك يمثل بديل صديق للبيئة للديزل الذي ينتج ملوثات منها، أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والسخام.

بول براك هو مصمم سيارات فرنسي اشتهر بقيادته قسم التصميم في شركة بي إم دبليو من عام 1969 حتي عام 1974، وأشرف على التصاميم الأولية لعدة طرازات شهيرة منها، الجيل الأول من الفئة الخامسة E12، والفئة الثالثة E21، والفئة السادسة E24، والفئة السابعة E23، وبعد عمله في بي إم دبليو، صمم براك التصاميم الداخلية للعديد من طرازات بيجو .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

للحفاظ على نظام التوجيه في سيارتك، يجب القيام بصيانة دورية لفحص مستوى زيت التوجيه المعزز والخراطيم، وتجنب القيادة المتهورة على الطرق الوعرة بكثرة، وتجنب تحميل السيارة بشكل زائد، ويجب التأكد من انتفاخ الإطارات بشكل مناسب ومحاذاتها بانتظام.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

التخطيط والتنمية الاقتصادية

التخطيط و الشباب والرياضة تطلقان فعاليات التصويت الإلكتروني لنادي الزهور بمشاركة النيابة الإدارية

وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي

وزير قطاع الأعمال: تحسين الخدمات المقدمة لعملاء "النصر للإسكان والتعمير" وحل القضايا العالقة

وزير الاسكان

وزير الإسكان: 75 قطعة أرض "بيت وطن" جاهزة لتوصيل الكهرباء بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة

بالصور

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

