الزراعة تستعرض جهود وأنشطة بحوث أمراض النباتات خلال النصف الأول من سبتمبر

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز الجهود والأنشطة البحثية والميدانية لمعاهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، فيما يتعلق بمتابعة المحاصيل الرئيسية، والنشاط البحثي، والإرشادي والخدمي.

وأشار الدكتور محسن ابو رحاب مدير المعهد، إلى أن تلك الأنشطة جاءت في إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الجهود البحثية والإرشادية ومتابعة الحالة العامة للمحاصيل الزراعية خاصة الرئيسية.

واضاف ابو رحاب إلى ان المعهد قد نفذ خلال النصف الأول من سبتمبر جولات ميدانية واسعة شملت 10 محافظات، منها كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، والقليوبية، للوقوف على الحالة العامة للمحاصيل، ورصد الأمراض التي تهدد محاصيل الخضر والفاكهة، من عدمه، فضلا عن تقديم الدعم الفني والارشاد، لعلاج أية أمراض في حال وجودها.



وأشار إلى أنه تم تفقد محاصيل الخضر، ومشاتل الفراولة، في محافظتي القليوبية والإسماعيلية، فضلا عن محاصيل الفاكهة وزراعات المانجو في مزرعة بمنطقة جنوب التحرير، إضافة الى مزارع الموالح بمحافظة البحيرة، لافتا إلى أنه تم أيضا تفقد زراعات الذرة الشامية بمحافظتي الغربية والقليوبية، كذلك زراعات الأرز، في كفر الشيخ.

وعلى صعيد الأنشطة البحثية والإرشادية لدعم المزارعين، أوضح مدير المعهد، ان باحثو المعهد قد نشروا 14 بحثاً علمياً جديداً في مجالات متعددة من أمراض النبات، لافتا إلى تنظيم 13 ندوة إرشادية و3 أيام حقلية لتقديم التوعية الفنية المباشرة للمزارعين وتثقيفهم حول أفضل سبل الوقاية والمكافحة.

واضاف ان المعهد قد قدم مجموعة من الخدمات الإنتاجية والفنية لدعم استيراد وتداول المنتجات الزراعية، شملت: فحص عينات، حيث تم فحص 659 عينة من التقاوى والبذور المستوردة، بالإضافة إلى 42 عينة نباتية لمزارعين وشركات خاصة، مشيرا إلى مشاركة المعهد في 28 لجنة فحص في الموانئ للتأكد من خلو النباتات الواردة من الأمراض، بالإضافة إلى فحص بعض المزارع للتأكد من سلامتها من الأمراض النباتية.