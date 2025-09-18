قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتر ميامي يقترب من تحصين ميسي بعقد قبل مونديال 2026

ميسي
ميسي
يمنى عبد الظاهر

يكشف نادي إنتر ميامي الأمريكي، تفاصيل تجديد عقد النجم الأرجنتينى ليون ميسى خلال الأيام المقبلة، بعد ترحيب البرغوث بالاستمرار مع النادي وإنهاء مسيرتة الكروية في الدوري الأمريكي.

ويضمن التجديد أن يواصل ميسى مسيرته مع إنتر ميامي خلال إقامة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وكانت تقارير صحفية أشارت هذا الصيف إلى إمكانية ختام ميسي مشواره الاحترافي الزاخر في الدوري السعودي، حيث يلعب غريمه السابق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر منذ بداية 2023.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في 15 يوليو 2023، بعد مشوار غير مثمر مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعقد يمتد لسنتين ونصف السنة حتى نهاية 2025.

ولعب ميسي -الهداف التاريخي للفريق الأميركي- دورا كبيرا في تحسين نتائج ميامي، فأحرز لقب كأس الرابطتين بعد أسابيع من قدومه، حصد الفريق أكبر عدد من النقاط في الدوري الأميركي وأحرز درع المشجعين.

وفي 2025، خاض ميسي 36 مباراة مع إنتر ميامي سجل خلالها 28 هدفا و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، بينها دوري أبطال كونكاكاف، كأس العالم للأندية، الدوري الأميركي وكأس الرابطتين.

ويحتل إنتر ميامي راهنا المركز السادس في المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي، وميسي مرشح قوي لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري على غرار الموسم الماضي، بعد تسجيله 20 هدفا في 21 مباراة.

نادي إنتر ميامي ليون ميسى تجديد عقد النجم الأرجنتينى كأس العالم 2026 أميركا وكندا والمكسيك الدوري الأميركي باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

ندوة مجمع اعلام قنا

ندوة لمجمع إعلام قنا حول تحديات المشاركة السياسية للمرأة بقرية دندرة

اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها بسوهاج

حملة مكبرة بسوهاج تضبط 270 كيلو لحوم فاسدة و25 كيلو أسماك متعفنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بالصور

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد