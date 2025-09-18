انتر ميامي يقترب من تحصين ميسي بعقد قبل مونديال 2026

يكشف نادي إنتر ميامي الأمريكي، تفاصيل تجديد عقد النجم الأرجنتينى ليون ميسى خلال الأيام المقبلة، بعد ترحيب البرغوث بالاستمرار مع النادي وإنهاء مسيرتة الكروية في الدوري الأمريكي.

ويضمن التجديد أن يواصل ميسى مسيرته مع إنتر ميامي خلال إقامة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وكانت تقارير صحفية أشارت هذا الصيف إلى إمكانية ختام ميسي مشواره الاحترافي الزاخر في الدوري السعودي، حيث يلعب غريمه السابق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر منذ بداية 2023.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في 15 يوليو 2023، بعد مشوار غير مثمر مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعقد يمتد لسنتين ونصف السنة حتى نهاية 2025.

ولعب ميسي -الهداف التاريخي للفريق الأميركي- دورا كبيرا في تحسين نتائج ميامي، فأحرز لقب كأس الرابطتين بعد أسابيع من قدومه، حصد الفريق أكبر عدد من النقاط في الدوري الأميركي وأحرز درع المشجعين.

وفي 2025، خاض ميسي 36 مباراة مع إنتر ميامي سجل خلالها 28 هدفا و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، بينها دوري أبطال كونكاكاف، كأس العالم للأندية، الدوري الأميركي وكأس الرابطتين.

ويحتل إنتر ميامي راهنا المركز السادس في المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي، وميسي مرشح قوي لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري على غرار الموسم الماضي، بعد تسجيله 20 هدفا في 21 مباراة.