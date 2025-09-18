صندوق التنمية الحضرية: 500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق أصبح أهم مستثمر و مطور عقاري، بعدما نجح في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية داخل المدن والمحافظات.

بناء 500 ألف وحدة سكنية

وشدد صديق، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ،مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، على قناة النهار على أن الصندوق يستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعاته المتنوعة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن الصندوق يركز بشكل كبير على توفير عقار ملائم للمواطنين، مع تهيئة بيئة سهلة ومحفزة للمستثمرين، بما يُمكِّنهم من تحقيق أقصى نجاح ممكن.

شراكات مع القطاع الخاص

وتابع خالد صديق أن هناك شراكات مع القطاع الخاص قريباً ، لتنفيذ مشروعات سكنية.