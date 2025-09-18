قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
بعد آخر تحديث.. لو عايز تعرف مقر لجنتك الانتخابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

صندوق التنمية الحضرية: 500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة

شقق الإسكان
شقق الإسكان
كريم محمد

كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق أصبح أهم مستثمر و مطور عقاري، بعدما نجح في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية داخل المدن والمحافظات.

بناء 500 ألف وحدة سكنية 

وشدد صديق، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ،مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، على قناة النهار على أن الصندوق يستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعاته المتنوعة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن الصندوق يركز بشكل كبير على توفير عقار ملائم للمواطنين، مع تهيئة بيئة سهلة ومحفزة للمستثمرين، بما يُمكِّنهم من تحقيق أقصى نجاح ممكن.

 شراكات مع القطاع الخاص

وتابع خالد صديق أن هناك شراكات مع القطاع الخاص قريباً ، لتنفيذ مشروعات سكنية.

التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية خالد صديق المهندس خالد صديق القطاع الخاص

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

