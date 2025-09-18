قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال
200 ألف جنيه تعويضًا.. كواليس مثيرة في أولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف
ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
ياسمين عز ترد على الشامتين في الأهلي

ردت الإعلامية ياسمين عز على الشامتين من نتائج المارد الأحمر؛ قائلة: "بلاش استظراف على الأهلي، اللي بيقولوا عاوزين شاشة موبايل طويلة علشان نشوف ترتيب الأهلي".

ترتيب الأهلي

وأضافت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: “واللي يقول مافيش حد يغطس يا جماعة علشان يشوف لنا ترتيب الأهلي، أرجوكم بعد اذنكم ما تنسوش نفسكم، انتوا آخر مرة اخدتوا الدوري كان جرام الدهب بـ700 جنيه”.

واستكملت: “وآخر مرة أخدتوا بطولة أفريقيا سنة 2002 كان إمام عاشور عنده 4 سنين وزيزو كان في كي جي تو، فمافيش مانع تفرحوا يومين علشان الأهلي راجع وهياخد الدوري وانتوا إن شاء الله يارب تحصلوا المركز التاني أو ما تحصلهوش كلها أقدار مش بدعوتي ولا دعوتكم، هي أقدار ممكن ياخده بيراميدز الله أعلم مين اللي ممكن ياخده، المهم نخلي قلوبنا بيضه زي الفانلات البيضه اللي إحنا ممكن نلبسها، دايما يكون فيه صفاء نيه ونحب الخير لأخواتنا وزمايلنا مش كده”.

