ياسمين عز ترد على الشامتين في الأهلي

ردت الإعلامية ياسمين عز على الشامتين من نتائج المارد الأحمر؛ قائلة: "بلاش استظراف على الأهلي، اللي بيقولوا عاوزين شاشة موبايل طويلة علشان نشوف ترتيب الأهلي".

ترتيب الأهلي

وأضافت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: “واللي يقول مافيش حد يغطس يا جماعة علشان يشوف لنا ترتيب الأهلي، أرجوكم بعد اذنكم ما تنسوش نفسكم، انتوا آخر مرة اخدتوا الدوري كان جرام الدهب بـ700 جنيه”.

واستكملت: “وآخر مرة أخدتوا بطولة أفريقيا سنة 2002 كان إمام عاشور عنده 4 سنين وزيزو كان في كي جي تو، فمافيش مانع تفرحوا يومين علشان الأهلي راجع وهياخد الدوري وانتوا إن شاء الله يارب تحصلوا المركز التاني أو ما تحصلهوش كلها أقدار مش بدعوتي ولا دعوتكم، هي أقدار ممكن ياخده بيراميدز الله أعلم مين اللي ممكن ياخده، المهم نخلي قلوبنا بيضه زي الفانلات البيضه اللي إحنا ممكن نلبسها، دايما يكون فيه صفاء نيه ونحب الخير لأخواتنا وزمايلنا مش كده”.