خوان بيزيرا يعلن وفاة جدته

أعلن المحترف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، وفاة جدته عبر منشور بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



ونشر بيزيرا صورته مع جدته وكتب: “اليوم أودع جدتي، من أهمّ الناس في حياتي، أنتِ من ربّتني، وعلمتني قيمي الأولى، ومنحتني الحنان والرعاية والحب كما تفعل الجدة”.

وتابع: شكرًا لكِ على كل شيء يا جدتي. على حبكِ لي كابن، على إعطائكِ لي كل ما في وسعكِ، حتى عندما كنتِ لا تملكين شيئًا. إرثكِ حيّ فيّ، وأعدكِ أن أحافظ عليه كل يوم".

وأضاف:" منذ صغري، كنتِ دائمًا بجانبي، تُلبّي رغباتي وتسعى جاهدةً من أجلي.



وأستكمل: "من الصعب جدًا تقبّل رحيلكِ. معرفة أنني لن أسمع صوتكِ، أو أشعر بعناقكِ، أو أرى ابتسامتكِ... يؤلمني أكثر مما توصفه الكلمات. لكنكِ ستبقين في داخلي، وسأخبر ابنتي كم كنتِ جدةً رائعةً لي".

وتابع: “شكرًا لكِ على كل شيء يا جدتي. على حضوركِ، على قوتكِ، على حبكِ النقي. عاطفتكِ شكّلت شخصيتي، وسأحملها معي إلى الأبد”،ارقدي بسلام. أحبكِ اليوم، وغدًا، ودائمًا.