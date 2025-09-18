بحضور لفيف من الأساقفة.. المؤتمر السابع لخدام البحر الأحمر

اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر السابع للخدام تحت شعار “على صورته”، والذي أقيم بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الغردقة، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

شارك في المؤتمر عدد من أصحاب النيافة الذين ألقوا محاضرات روحية، كالتالي:

• نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، محاضرة بعنوان "ورثة الله".

• نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، محاضرة بعنوان "قديسين".

• نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، محاضرة بعنوان "نكرز به نور العالم".

• نيافة الأنبا باڤلي أسقف عام كنائس المنتزه، محاضرة بعنوان "نغسل الأرجل".

• نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان، محاضرة بعنوان "تحمل الصليب".

المعلم الجذاب

كما تضمن المؤتمر محاضرات أخرى بعناوين: "سماويين"، "المعلم الجذاب"، "رحماء"، الخدمة المقبولة"، وألقاها عدد من الآباء الكهنة.

وشهدت فعاليات المؤتمر عرض مبادرة "التوعية بمخاطر زواج الأقارب" تحت إشراف المكتب البابوي للمشروعات.

وشارك في المؤتمر نحو ١٢٠٠ خادم وخادمة من مختلف كنائس الإيبارشية، ولفيف من الآباء الكهنة.