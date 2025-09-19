إيبارشية بنها وقويسنا تعقد مؤتمرها السنوي للخدام.. صور

نظمت إيبارشية بنها وقويسنا مؤتمر الخدام السنوي الذي حمل شعار "الْبَسُوا سِلاَحَ اللهِ الْكَامِلَ" - "خادم متكامل"، وأقيم في كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بمدينة بنها، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطران الإيبارشية.

الأسلحة الروحية للخدام

بجانب صلوات العشية، تضمن المؤتمر محاضرات عن: "موثوقية العهد الجديد"، و"لماذا المسيحية؟"، و"الأسلحة الروحية للخدام"، و"سلاح الغفران للخادم"، و"السلاح النفسي للخادم"، وألقاها عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من خدام وخادمات الإيبارشية.

وتأتي مثل هذه المؤتمرات الكنسية لتؤكد دور الكنيسة في بناء خدامها روحيا وعقليا ونفسيا، ولتكون فرصة للتعليم والتدريب والشركة، مما يسهم في إعداد خدام متكاملين قادرين على حمل رسالة المسيح بمحبة ووعي وخدمة فعالة.