كيم جونج أون يشرف على اختبارات أسلحة غير مأهولة ويؤكد أولوية تحديث الجيش
زيلينسكي يوقّع قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا
سعر الدولار اليوم 19-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إيطاليا والنمسا تدشّنان أطول نفق سكة حديد تحت الأرض في العالم
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إيبارشية بنها وقويسنا تعقد مؤتمرها السنوي للخدام.. صور

الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس
ميرنا رزق

نظمت إيبارشية بنها وقويسنا مؤتمر الخدام السنوي الذي حمل شعار "الْبَسُوا سِلاَحَ اللهِ الْكَامِلَ" - "خادم متكامل"، وأقيم في كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بمدينة بنها، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطران الإيبارشية.

الأسلحة الروحية للخدام 

بجانب صلوات العشية، تضمن المؤتمر محاضرات عن: "موثوقية العهد الجديد"، و"لماذا المسيحية؟"، و"الأسلحة الروحية للخدام"، و"سلاح الغفران للخادم"، و"السلاح النفسي للخادم"، وألقاها عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من خدام وخادمات الإيبارشية.

وتأتي مثل هذه المؤتمرات الكنسية لتؤكد دور الكنيسة في بناء خدامها روحيا وعقليا ونفسيا، ولتكون فرصة للتعليم والتدريب والشركة، مما يسهم في إعداد خدام متكاملين قادرين على حمل رسالة المسيح بمحبة ووعي وخدمة فعالة.

