باف بيستري بحشوة الجبنة والبصل المكرمل من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل باف بيستري بحشوة الجبنة والبصل المكرمل، فيما يلي…





مقادير باف بيستري بحشوة الجبنة والبصل المكرمل





● باف بيستري قطعة واحدة

● جبنة فيتا

● سبانخ

● بصل أحمر

● كزبرة مفرومة

● لبن

● بيضة

للوجه:

● بيضة

● حبة البركة





طريقة تحضير باف بيستري بحشوة الجبنة والبصل المكرمل

فى بولة، يوضع بصل مكرمل، سبانخ شرائح، كزبرة مفرومة، بيضة، لبن، جبنة فيتا

تقلب المكونات جيداً للحصول على الحشو المطلوب.

يوضع الحشو على عجين الباف باستري و تشكل حسب الرغبة.

على الوجه، يوضع قليل من خليط اللبن و البيض و حبة البركة.

يضاف الباف باستري على صاج ثم يوضع فى الفرن

يترك حتى تمام الطهى ثم يقدم.