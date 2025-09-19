قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
غدًا.. نظر إستئناف فتاة لاتهامها بإزعاج أشرف زكي

أشرف زكي
أشرف زكي

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، نظر الإستئناف المقدم من  فتاة لاتهامها بإزعاج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على حكم تغريمها 10 آلاف جنيه.

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمًا بتغريم فتاة 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بتهمة إزعاج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم نقيب الممثلين ببلاغ رسمي ضد الفتاة، يتهمها فيه بإرسال رسائل متكررة تحمل محتوى مزعجًا عبر مواقع التواصل، ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لتلك الوسائل بقصد الإزعاج.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهمة، دفوعًا قانونية تطالب ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، نافيًا القصد الجنائي، إلا أن المحكمة قضت بتغريمها.

وفي واقعة أخرى، تقدم الدكتور أشرف زكي مؤخرًا ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد شخص مجهول قام بانتحال شخصيتي نجمين معروفين في الوسط الفني، وتواصل مع عدد من الفنانين مدعيًا حاجته إلى مساعدات مالية.

وبحسب ما جاء في البلاغ، حاول المحتال استخدام أسماء الفنانين لإقناع ضحاياه وتسهيل عملية الاحتيال، قبل أن تكشف التحريات حقيقته، وتؤكد أنه شخص خارج عن القانون استغل شهرة بعض الفنانين للنصب على الآخرين.

وطالب نقيب المهن التمثيلية باتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه المتهم، مؤكدًا ضرورة التصدي لتلك الممارسات الإلكترونية التي تهدد خصوصية الفنانين وثقة الجمهور.

